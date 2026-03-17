Panduan Lengkap Wisata Luar Negeri Lebaran 2026: Destinasi, Budget, dan Dokumen

Tahun 2026 menawarkan konfigurasi tanggal merah yang sangat menguntungkan bagi para pelancong. Dengan jatuhnya Hari Raya Idul Fitri 1447 H pada 21-22 Maret 2026, yang berdekatan dengan Hari Suci Nyepi (19 Maret), masyarakat Indonesia berpotensi menikmati libur panjang hingga 10 hari berturut-turut.
Lebaran 2026 bertepatan dengan puncak musim semi. Jepang tetap menjadi destinasi primadona bagi wisatawan Indonesia. Anda dapat menikmati keindahan bunga sakura di Ueno Park atau menelusuri jalanan bersejarah di Gion, Kyoto. Bagi pemegang e-paspor, proses masuk ke Jepang kini semakin mudah dengan sistem eTA (Electronic Travel Authorization).
Thailand menawarkan kemudahan akses bebas visa dan biaya hidup yang sangat terjangkau. Bangkok dan Chiang Mai diprediksi akan menjadi titik kumpul wisatawan Indonesia yang ingin menikmati libur Lebaran dengan suasana tropis yang eksotis namun modern.
Bagi Anda yang ingin merasakan atmosfer Lebaran yang kental di luar negeri, Turki adalah pilihan tepat. Istanbul di bulan Maret mulai dihiasi bunga tulip, dan cuaca transisi dari dingin ke hangat sangat nyaman untuk berjalan kaki mengunjungi Blue Mosque atau Hagia Sophia.
|Kawasan
|Negara Tujuan
|Durasi Tinggal
|Asia Tenggara
|Singapura, Malaysia, Vietnam, Filipina
|30 Hari
|Asia Timur
|Jepang (e-paspor), Hong Kong, Makau
|15-30 Hari
|Asia Tengah
|Kazakhstan, Uzbekistan
|30 Hari
|Eropa/Amerika
|Serbia, Brasil, Peru, Chile
|30-90 Hari
Mengingat Lebaran adalah periode high season global bagi wisatawan asal Indonesia, berikut adalah langkah mengamankan budget Anda:
Libur Lebaran 2026 bukan sekadar momen mudik, tetapi juga peluang emas untuk mengeksplorasi dunia. Dengan perencanaan yang matang sejak akhir 2025, Anda bisa mendapatkan pengalaman liburan internasional yang berkualitas tanpa harus menguras kantong secara berlebihan.
