ARTOTEL Suites Aquila Hadirkan Momen Kebersamaan Lewat Santunan Anak Yatim

ARTOTEL Suites Aquila sukses menyelenggarakan kegiatan sosial bertajuk “Buka Puasa Bersama & Santunan Anak Yatim.” Kegiatan itu berlangsung di ruangan Maluku–Ternate.(Dok. Istimewa)

DALAM semangat berbagi di penghujung bulan suci Ramadan 1447 H, ARTOTEL Suites Aquila sukses menyelenggarakan kegiatan sosial bertajuk “Buka Puasa Bersama & Santunan Anak Yatim.” Kegiatan yang berlangsung di ruangan Maluku–Ternate ini menghadirkan momen kebersamaan yang hangat antara manajemen, karyawan hotel, dan anak-anak yatim yang hadir sebagai tamu istimewa.

Sebanyak 30 anak yatim mengikuti rangkaian kegiatan yang dimulai pukul 17.00 WIB dengan penyambutan dan pembukaan oleh MC, dilanjutkan sambutan dari General Manager, perwakilan Dewan Kemakmuran Masjid (DKM), serta pembimbing dari Panti Yatim Indonesia (PYI). Acara kemudian dilanjutkan dengan yasinan dan tausiyah bertema “Lailatul Qadar” oleh ustadz Rizal, diikuti doa bersama menjelang berbuka puasa. Suasana kebersamaan semakin terasa melalui quiz game interaktif, buka puasa bersama yang disiapkan oleh tim hotel, salat berjamaah, serta makan malam bersama, sebelum acara ditutup dengan penyerahan santunan dan goodie bag kepada seluruh anak yatim sebagai bentuk kepedulian dan berbagi kebahagiaan menjelang Hari Raya Idul Fitri.

General Manager Anton Susanto menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen hotel untuk terus menghadirkan dampak positif bagi masyarakat sekitar, sekaligus sejalan dengan semangat ARTOTEL Group melalui inisiatif sosial Art of Goodness yang mendorong setiap unit hotel untuk aktif berbagi dan memberikan kontribusi bagi komunitas, sekaligus tradisi yang ingin terus dijaga oleh keluarga besar ARTOTEL Suites Aquila, khususnya di momen Ramadan yang sarat makna.

“Ramadan adalah waktu yang tepat untuk memperkuat nilai kepedulian dan kebersamaan. Melalui kegiatan buka puasa bersama dan santunan anak yatim ini, kami berharap dapat menghadirkan kebahagiaan sederhana yang bermakna bagi mereka. Bagi kami, kehadiran ARTOTEL Suites Aquila tidak hanya sebagai tempat menginap, tetapi juga sebagai bagian dari komunitas yang ingin terus berbagi dan memberi manfaat bagi lingkungan sekitar,” ujar Anton Susanto.