Sambut Idul Fitri 2026, Grand Candi Hotel Semarang Tawarkan Ragam Promo Lebaran

Ilustrasi(Dok Grand Candi Semarang)

DALAM rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 2026, Grand Candi Hotel Semarang menghadirkan rangkaian promo spesial bertajuk “Berlebaran”. Program ini meliputi berbagai penawaran menarik, mulai dari paket menginap hingga paket Halal Bihalal yang dirancang untuk melengkapi momen kebersamaan selama periode Lebaran.

Sebagai satu-satunya hotel bintang lima di Semarang yang mengusung konsep art and gallery, Grand Candi Hotel Semarang menghadirkan pengalaman menginap yang tidak hanya nyaman tetapi juga artistik. Pada periode Lebaran tahun ini, terdapat dua promo kamar yang dapat dinikmati para tamu.

Promo pertama bertajuk “Pulang ke Semarang”, yang menawarkan tipe kamar Executive Suite dengan harga mulai dari Rp999.000 nett per malam (tanpa sarapan), dari harga normal Rp1.800.000 per malam.

Kamar Executive Suite memiliki luas 45,28 meter persegi, dilengkapi dengan area kamar tidur yang lapang serta ruang tamu terpisah yang memberikan kenyamanan lebih bagi para tamu. Fasilitas kamar mandi juga dilengkapi dengan bathtub dan shower. Paket ini juga sudah termasuk complimentary high tea serta relaxation massage selama 20 menit, menjadikannya pilihan ideal untuk beristirahat setelah perjalanan mudik.

Promo kedua adalah paket menginap “BerLebaran” yang menawarkan kamar Deluxe Room lengkap dengan sarapan untuk dua orang, dengan harga mulai dari Rp900.000 nett per malam.

Tidak hanya menghadirkan promo menginap, Grand Candi Hotel Semarang juga meluncurkan paket Halal Bihalal dengan konsep private all you can eat buffet yang cocok untuk acara keluarga besar maupun gathering perusahaan. Dengan harga Rp150.000 nett per orang untuk pemesanan minimal 20 orang, tamu sudah dapat menikmati penggunaan area restoran secara private selama 3 jam.

Menu prasmanan yang disajikan juga beragam, mulai dari appetizer, soup corner, lima pilihan hidangan utama, carving corner dengan sajian ayam panggang utuh, traditional corner yang menghadirkan hidangan khas Lebaran, hingga aneka kue dan jajanan pasar yang melengkapi suasana silaturahmi.

Marketing Communication Manager Grand Candi Hotel Semarang, Azkar Rizal Muhammad, menyampaikan bahwa momen Lebaran selalu menjadi salah satu periode yang paling dinantikan oleh industri perhotelan.

“Lebaran adalah waktu yang sangat spesial karena banyak orang pulang ke kampung halaman dan berkumpul bersama keluarga. Lokasi Grand Candi Hotel yang strategis, dekat dengan akses tol serta berada di antara kawasan Semarang atas dan Semarang bawah, membuat tamu yang datang dari luar kota lebih mudah menjangkau berbagai destinasi di Semarang,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa dari hotel, tamu hanya membutuhkan sekitar 9 menit menuju Simpang Lima dan sekitar 7 menit menuju kawasan kuliner populer di Tembalang, sehingga memudahkan para pemudik untuk mengeksplorasi kota Semarang.

Promo paket menginap periode Idul Fitri 2026 dapat dipesan melalui website resmi Grand Candi Hotel Semarang di book.grandcandihotel.com. Sementara itu, paket Halal Bihalal dapat dipesan melalui WhatsApp resmi Grand Candi Hotel Semarang di nomor 0813-3136-1665. (RO/E-4)