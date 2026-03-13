Sheraton Bali Kuta Resort Menjadikan Kuta sebagai Rumah Liburan Keluarga Sepanjang Tahun

Sepanjang pesisir Pantai Kuta yang menjadi salah satu ikon Pulau Bali, Sheraton Bali Kuta Resort.(Dok. Sheraton)

DI sepanjang pesisir Pantai Kuta yang menjadi salah satu ikon Pulau Bali, Sheraton Bali Kuta Resort menghadirkan cara baru menikmati liburan keluarga melalui rangkaian pengalaman yang mengikuti musim, perayaan, dan tradisi Bali. Berlokasi tepat di tepi laut dengan akses langsung ke Beachwalk Shopping Center, resort ini memadukan suasana pantai, kenyamanan modern, dan gaya hidup santai khas Bali dalam satu destinasi yang mengalir alami.

Di sini, liburan tidak hanya tentang menginap, tetapi tentang ritme. Pagi dimulai dengan cahaya matahari dan pemandangan Samudra Hindia dari balkon pribadi, siang diisi dengan waktu keluarga di kolam renang atau berjalan di sepanjang pantai, lalu sore hingga malam berlanjut dengan pengalaman bersantap dan momen kebersamaan semuanya berada dalam satu kawasan tepi laut yang mudah dijangkau.

Destinasi Tepi Pantai yang Mengutamakan Keluarga

Dirancang untuk memenuhi kebutuhan keluarga modern, resort ini menawarkan kamar dan suite yang luas, pilihan bersantap ramah anak, area rekreasi fleksibel, serta beragam aktivitas untuk segala usia. Lokasinya yang tepat di tepi pantai memudahkan keluarga menikmati relaksasi di infinity pool, program anak, hingga pengalaman budaya Bali dalam satu destinasi terpadu.

Resort yang Hidup Bersama Pergantian Musim

Sepanjang tahun, Sheraton Bali Kuta Resort menghadirkan rangkaian pengalaman bermakna yang mengikuti momen budaya dan hari raya penting di Bali memadukan tradisi sakral dengan perayaan yang hangat. Salah satu momen istimewa di kalender 2026 adalah bertepatan­nya Nyepi dan Lebaran.

Dari heningnya Hari Raya Nyepi pada 19 Maret 2026 hingga hangatnya kebersamaan Idul Fitri pada 20-21 Maret 2026, para tamu dapat menikmati pengalaman wellness, ketenangan tepi pantai, cerita budaya, dan sajian mindful dining, sebelum berlanjut ke momen Iftar, hidangan perayaan, dan kebersamaan keluarga di tepi laut. Dengan periode libur panjang yang berkesinambungan, resort ini menjadi tempat ideal untuk refleksi spiritual sekaligus reuni keluarga.

Pada musim panas dan libur sekolah Juli - Agustus, resort berubah menjadi arena liburan keluarga dengan program anak, aktivitas di kolam renang, serta penawaran kuliner musiman yang menciptakan kenangan tak terlupakan. Semua ini merupakan bagian dari kalender gaya hidup yang selalu menghadirkan pengalaman baru di setiap kunjungan.

Kamar Suite Tepi Pantai yang Menyatukan Keluarga Lintas Generasi

Menghadirkan suasana “rumah di tepi laut” melalui kamar dan suite yang menghadap langsung ke Samudra Hindia. Dari PlayHouse Kids Club dan infinity pool hingga aktivitas budaya Bali, setiap generasi dari anak-anak hingga orang tua memiliki ruang untuk menikmati waktu bersama dengan caranya masing-masing.

Bagi keluarga yang menginginkan ruang lebih luas, “Suite Experience” menawarkan Family Suite dengan sofa bed terbaru untuk hingga empat orang, tenda bermain di dalam kamar, area lounge yang nyaman, dan tempat tidur plush menciptakan keseimbangan antara keseruan anak-anak dan kenyamanan orang dewasa.

Pengalaman menginap dilengkapi dengan sarapan buffet harian, Jewelry Box Afternoon Tea khas, minibar gratis, VIP welcome amenities, serta penataan kamar personal. Anak-anak dapat bersantap gratis, sementara keluarga menikmati lebih dari 20 aktivitas, diskon 15% untuk bersantap termasuk Sunday Social Brunch dengan live DJ atau band, serta sebuah suvenir sebagai kenangan dari waktu yang dihabiskan selama menginap.

Di Tepi Pantai Kuta, Semua Rasa Bertemu

Menjadi titik temu berbagai momen, dari pagi yang dimulai dengan kopi dan pemandangan laut, hingga malam yang berlanjut dengan makan malam santai dan obrolan panjang. Di dalam resort, restoran seperti Bene Italian Kitchen, Daily Social, dan &More by Sheraton menjadi tempat keluarga dan sahabat berkumpul, berbagi rasa, dan menikmati waktu bersama tanpa tergesa.

Beberapa langkah dari sana, suasana berlanjut di W XYZ Bar di Aloft Bali Kuta at Beachwalk, di mana musik, koktail, dan energi Kuta menyatu hingga malam. Dalam satu kawasan tepi laut yang sama, tamu bisa merasakan bagaimana hari-hari di Bali mengalir dari santai menjadi hangat dari meja makan, lalu kembali ke ketenangan laut.

