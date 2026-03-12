Libur Lebaran di Jakarta? Hotel Park 5 Simatupang Tawarkan Promo Menginap Spesial Mudik at Park 5

Ilustrasi(Dok Park 5 Hotel)

MENYAMBUT momen mudik dan libur Lebaran, Park 5 Hotel menghadirkan promo spesial “Mudik at Park 5”. Promo ini menawarkan paket menginap menarik bagi para tamu yang ingin menikmati waktu istirahat yang nyaman di tengah perjalanan mudik maupun selama periode libur Lebaran di Jakarta.

Berlokasi di Jl. Intan RSPP Utara No. C-5, Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Hotel Park 5 Simatupang memiliki akses yang mudah dari berbagai titik strategis, seperti MRT Fatmawati, Cilandak Town Square, serta Ragunan Zoo. Dengan lokasi yang strategis itu menjadikannya pilihan ideal bagi masyarakat Jakarta Selatan dan sekitarnya untuk beristirahat dengan nyaman selama periode mudik dan libur Lebaran. Dalam program “Mudik at Park 5”, hotel menawarkan beberapa paket menarik yang memberikan nilai lebih bagi para tamu.

Promo pertama adalah Mudik Lebaran Package, dengan harga Rp1.400.000. Paket itu sudah termasuk menginap selama 2 malam di Standard Room, sarapan untuk 2 orang, serta layanan laundry gratis untuk 5 potong pakaian. Paket ini cocok bagi tamu yang membutuhkan waktu istirahat yang cukup sebelum kembali beraktivitas setelah perjalanan mudik.

Selain itu, tersedia pula promo Buy 2 Nights Get 3 Nights dengan harga Rp1.800.000. Promo ini, tamu dapat menikmati 3 malam menginap di Standard Room, sarapan untuk 2 orang, serta fasilitas laundry gratis untuk 5 potong pakaian.

Penawaran tersebut menjadi pilihan menarik bagi keluarga atau wisatawan yang ingin menikmati waktu libur Lebaran lebih lama di Jakarta.

“Melalui program ini, Hotel Park 5 Simatupang berharap dapat memberikan pengalaman menginap yang nyaman, praktis, dan bernilai bagi para tamu yang melakukan perjalanan mudik maupun staycation selama libur Idulfitri.” ujar Director Sales Hotel Park 5 Simatupang, Rudi Kuswanto.

Hotel Park 5 Simatupang, hotel bintang 3 yang berlokasi di Jl. Intan RSPP Utara No.C-5, Cilandak Bar, Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Hotel ini berada dekat dengan berbagai pusat perbelanjaan seperti One BelPark Mall dan Cilandak Town Square, serta hanya selangkah dari Fatmawati City Center dan MRT Fatmawati.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kami di +62 2122702555 atau instagram @park5simatupang. (RO/E-4)