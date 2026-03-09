HARRIS Sentul City Bogor Rayakan HUT ke-14 dengan Ngabuburit Run

HARRIS Hotel Sentul City Bogor merayakan ulang tahun ke-14 dengan Ngabuburit Run, mengajak ratusan peserta menikmati olahraga santai dan buka puasa bersama di bulan Ramadan.(HARRIS Hotel Sentul City Bogor)

SEMANGAT kebersamaan, gaya hidup sehat, dan nuansa Ramadan berpadu dalam perayaan spesial di HARRIS Hotel Sentul City Bogor. Dalam rangka memperingati ulang tahunnya yang ke-14, hotel berkonsep energizing hospitality ini menggelar Ngabuburit Run, kegiatan lari santai yang mengajak peserta menikmati waktu menjelang berbuka puasa secara aktif dan menyenangkan. Acara berlangsung meriah dan mendapat sambutan antusias dari para peserta, komunitas lari, serta masyarakat yang turut memeriahkan suasana.

Kegiatan ini menjadi momen spesial yang mempertemukan masyarakat, komunitas olahraga, dan para tamu hotel dalam satu kegiatan yang positif selama bulan Ramadan. Ratusan peserta hadir untuk merasakan pengalaman

ngabuburit yang berbeda bukan sekadar menunggu waktu berbuka, tetapi mengisinya dengan aktivitas sehat, penuh energi, dan kebersamaan.

Sejak awal acara dimulai, suasana di area hotel terasa hidup. Para peserta datang dengan semangat mengenakan jersey olahraga, saling menyapa, berbagi cerita, hingga melakukan pemanasan bersama. Tidak sedikit pula warga sekitar yang turut menyaksikan dan meramaikan suasana, menjadikan kegiatan ini terasa semakin hangat dan dekat dengan masyarakat.

Kesuksesan penyelenggaraan kegiatan ini juga tidak lepas dari kolaborasi yang kuat bersama komunitas Sentul Runners yang turut menjadi official partner dalam acara tersebut. Komunitas ini dikenal aktif menggerakkan gaya hidup sehat di wilayah Sentul dan sekitarnya, sehingga keterlibatan mereka memberikan energi positif sekaligus mempererat hubungan antar pelari dan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, General Manager HARRIS Hotel Sentul City Bogor, Ibu Nungky Dyah Kusumawardani, menyampaikan rasa syukur dan kebanggaannya atas suksesnya penyelenggaraan Ngabuburit Run yang menjadi bagian dari perayaan ulang tahun hotel.Ia menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan wujud komitmen hotel untuk terus menghadirkan aktivitas yang bermanfaat bagi masyarakat sekaligus memperkuat hubungan dengan komunitas lokal.

“Kami sangat senang melihat antusiasme yang luar biasa dari para peserta dan masyarakat yang hadir. Ngabuburit Run ini bukan hanya tentang berlari, tetapi juga tentang kebersamaan, kesehatan, dan merayakan perjalanan 14 tahun HARRIS Sentul City Bogor bersama masyarakat,” ungkap Nungky dalam sambutannya.

Dukungan juga datang dari Ketua KORMI Kabupaten Bogor, Bapak Rike iskandar yang lebih akrab disapa Pa Akew. Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan olahraga rekreasi yang mampu melibatkan masyarakat luas dengan cara yang menyenangkan.

Menurutnya, kegiatan seperti Ngabuburit Run menjadi contoh bagaimana olahraga dapat dikemas secara santai namun tetap memberikan dampak positif bagi kesehatan dan kebersamaan masyarakat.

“Acara seperti ini seru sekali, karena olahraga jadi terasa ringan dan penuh kebersamaan. Momen menjelang berbuka juga jadi lebih bermakna karena diisi dengan kegiatan positif. Kami sangat mengapresiasi HARRIS Sentul City Bogor yang sudah menghadirkan kegiatan seperti ini dan mengajak masyarakat untuk hidup lebih aktif serta menikmati Ramadan dengan cara yang menyenangkan,” ujar Pa Akew.

Setelah rangkaian kegiatan berlangsung, suasana kehangatan semakin terasa ketika para peserta berkumpul untuk menikmati momen berbuka puasa bersama. Hidangan buffet Ramadan yang disiapkan oleh pihak hotel menjadi penutup yang sempurna setelah aktivitas sore yang penuh energi.

Selain menghadirkan kegiatan olahraga dan kebersamaan, acara ini juga dilengkapi dengan fasilitas pemeriksaan kesehatan gratis bagi para peserta. Layanan tersebut didukung oleh tim medis dari RS EMC Sentul, sebagai bentuk dukungan terhadap pentingnya menjaga kondisi tubuh saat menjalani aktivitas fisik, terlebih di bulan Ramadan.

Kesuksesan Ngabuburit Run juga didukung oleh berbagai sponsor dan partner yang turut berkontribusi dalam penyelenggaraan acara. Sejumlah brand yang memberikan dukungan antara lain J Bound, Sukaputra Grahacemerlang, Angsana, RS EMC Sentul, Komunitas Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Kabupaten Bogor, Fit Hub, Bogorun, Res moto, Deorex, Femmy, EJ Sport, Fatigon Spirit, dan Natasha Klinik Skin Care Cibinong.

Tidak hanya itu, dukungan publikasi dari berbagai media partner seperti Medcom.id, Media Indonesia, Hei Bogor, Bogor Online, IniOnline.id, Kesentul City Yuk, Klikterus, CekBerita.net, Megaswara Radio, dan Mahatva Media Indonesia turut berperan dalam menyebarkan semangat acara ini kepada masyarakat yang lebih luas.

Dengan terselenggaranya acara ini secara sukses dan meriah, Ngabuburit Run menjadi bukti bahwa olahraga, kebersamaan, dan semangat Ramadan dapat berpadu dalam satu pengalaman yang menyenangkan. Perayaan ulang tahun ke-14 HARRIS Sentul City Bogor pun terasa semakin bermakna karena dirayakan bersama komunitas dan masyarakat yang menjadi bagian dari perjalanan hotel tersebut.

Melalui kegiatan ini, HARRIS Hotel Sentul City Bogor kembali menunjukkan komitmennya sebagai tempat yang tidak hanya menghadirkan pengalaman menginap, tetapi juga menjadi ruang bagi komunitas dan masyarakat untuk berkumpul, bergerak, dan menikmati momen kebersamaan yang penuh semangat.

Informasi lebih lanjut tersedia di website discoverasr.com, Instagram @harrissentulcity atau hubungi kami di Telp: 021–2868 9999, WhatsApp: 0812 8116 1008, dan Facebook Harris Sentul City Bogor. Kami siap menyambut Anda dengan pelayanan terbaik dan pengalaman tak terlupakan! (RO/Z-2)

