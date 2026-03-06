17/3/2026 16:30
7 Rest Area Tol Trans Jawa dengan Toilet Terbersih dan Fasilitas Bintang
Ilustrasi(astrainfra.co.id)

 

Fasilitas sanitasi yang bersih adalah kunci kenyamanan saat menempuh perjalanan jauh. Di tahun 2026, standar kebersihan toilet di Tol Trans Jawa telah mengalami peningkatan pesat dengan fasilitas gratis dan modern.

Mengapa Kebersihan Toilet Rest Area Penting?

Selain mencegah penyebaran kuman, toilet yang bersih dan kering mengurangi risiko terpeleset serta memberikan efek relaksasi bagi pengemudi yang lelah. Berikut adalah beberapa rest area dengan standar sanitasi "Bintang 5":

1. Resta Pendopo KM 456 (Ruas Semarang-Solo)

Toilet di sini dirancang menyerupai fasilitas di mal papan atas. Dengan manajemen kebersihan yang ketat, pengunjung jarang menemukan lantai basah atau bau tidak sedap. Tersedia juga ruang laktasi yang sangat nyaman bagi ibu menyusui.

Fasilitas Unggulan: Menggunakan sensor otomatis pada wastafel dan urinoir untuk menjaga higienitas maksimal bagi pengguna jalan tol.

2. Rest Area Heritage KM 260B (Ruas Pejagan-Pemalang)

Dikenal karena jumlah toiletnya yang mencapai ratusan pintu, rest area ini memastikan antrean tetap pendek bahkan saat puncak arus mudik. Desain arsitektur klasiknya dipadukan dengan sistem drainase modern yang efisien.

3. Rest Area KM 57 (Ruas Jakarta-Cikampek)

Sebagai titik rehat utama, KM 57 menyediakan toilet khusus difabel dengan akses ramp yang sangat landai dan tombol darurat (emergency button) di dalam bilik toilet.

Tabel Perbandingan Fasilitas Sanitasi

Lokasi (KM) Keunggulan Toilet Fasilitas Tambahan
456 A/B Standar Mal Mewah Smart Washer, Ruang Laktasi
260 B Jumlah Pintu Terbanyak Area Wudu Luas, Estetik
228 A Bebas Antre Sirkulasi Udara Alami

Tips Tambahan:

  • Selalu gunakan toilet di rest area Tipe A atau B untuk jaminan kebersihan yang lebih baik dibandingkan Tipe C.
  • Laporkan kepada petugas jika menemukan fasilitas yang rusak atau air yang tidak mengalir melalui nomor call center yang tersedia.
  • Gunakan air secukupnya dan jaga kebersihan wastafel demi kenyamanan pengguna berikutnya.



Berita Lainnya
