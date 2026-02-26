60 Seconds to Seoul di The Grove Suites by Grand Aston(Dok. The Grove Suites by Grand Aston)

KOREAN Pop-Up Event “60’s to Seoul” berhasil memikat pengunjung lewat konsep unik yang memadukan elegansi nostalgia era 1960-an dengan semangat dinamis budaya Korea modern. Dirancang sebagai perayaan lifestyle yang imersif, acara ini menghadirkan perpaduan fashion, beauty, art, dan entertainment dalam satu pengalaman budaya yang seru dan berkesan.

Terinspirasi dari estetika retro 60-an dan tren Seoul masa kini, venue disulap menjadi destinasi budaya yang dikurasi secara menarik. Para tamu dapat menikmati instalasi tematik, aktivitas interaktif, tenant pilihan, serta berbagai live performance.

Mulai dari penampilan dance yang energik hingga sesi cooking yang interaktif, setiap rangkaian acara dirancang untuk menghadirkan bukan sekadar event, melainkan perjalanan lintas waktu dan tren yang penuh kesan.

Acara ini turut dihadiri sejumlah tamu undangan, termasuk Key Opinion Leaders (KOL), perwakilan komunitas, serta para pendukung setiap penampilan yang menambah kemeriahan suasana.

Kesuksesan “60’s to Seoul” juga didukung para sponsor dan kolaborator, yaitu Metgirl, Kimdae (Komunitas Korean Makeup), serta Korean Looks Photo Booth yang menghadirkan pengalaman foto ala idol Korea. Kolaborasi ini semakin memperkuat nuansa autentik dan pengalaman imersif sepanjang acara.

“Kami sangat berterima kasih atas antusiasme luar biasa dan dukungan penuh dari para sponsor, partner, serta seluruh peserta. Energi dan semangat yang dibawa semua pihak benar-benar menjadikan ‘60’s to Seoul’ sebagai perayaan yang tak terlupakan,” ujar Alain John John Siwy, General Manager The Grove Suites by Grand Aston.

Melihat tingginya antusiasme terhadap budaya Korea, perayaan ini pun berlanjut melalui program kuliner bertajuk “60 Seconds to Seoul.” Menjawab minat masyarakat Indonesia yang terus berkembang terhadap gaya hidup dan kuliner Korea, Archipelago sebagai grup manajemen hotel terbesar di Asia Tenggara menghadirkan konsep pop-up dining spesial ini sebagai bagian dari Archipelago Global Flavours Series.

Berdasarkan 2024 Overseas Hallyu Survey yang dirilis Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata Korea Selatan (MCST) bersama Korea Foundation for International Culture Exchange (KOFICE), Indonesia termasuk negara dengan tingkat ketertarikan tertinggi terhadap budaya Korea, dengan 86,3% responden menunjukkan minat besar pada kuliner, gaya hidup, dan tren urban Korea.

Berlangsung dari Januari hingga Juni, “60 Seconds to Seoul” menghadirkan cita rasa autentik street food Seoul ke jaringan hotel Archipelago di seluruh Indonesia. Menu yang telah dikurasi dapat dinikmati melalui poolside dining, layanan kamar, serta pemesanan praktis melalui GoFood dan GrabFood, sehingga mudah diakses oleh tamu hotel maupun masyarakat umum.

Melalui perpaduan event lifestyle dan inovasi kuliner, “60’s to Seoul” dan “60 Seconds to Seoul” membawa satu visi yang sama: menciptakan pengalaman yang imersif, kreatif, dan berkesan, sekaligus menghadirkan semangat Seoul lebih dekat ke Indonesia—tanpa perlu bepergian ke luar negeri.

Setelah kolaborasi yang sukses ini, penyelenggara berharap dapat terus menghadirkan pengalaman tematik inovatif yang merayakan budaya global, kebersamaan, dan kreativitas. (RO/Z-10)