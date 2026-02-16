The Grove Suites by Grand Aston secara resmi memperkenalkan kampanye Ramadan tahunannya bertajuk “Ramadan Heritage Glow – Glow in the Spirit of Nusantara”.(Dok. Istimewa)

Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1447 H, The Grove Suites by Grand Aston secara resmi memperkenalkan kampanye Ramadan tahunannya bertajuk “Ramadan Heritage Glow – Glow in the Spirit of Nusantara” melalui acara Media, Embassy & KOL Preview Launch Dinner yang diselenggarakan pada 6 Februari 2026. Acara ini menandai dimulainya rangkaian pengalaman Ramadan yang dikurasi secara khusus untuk merayakan kebersamaan dalam suasana yang elegan dan hangat.

Malam eksklusif tersebut dihadiri oleh para mitra media terkemuka, perwakilan kedutaan besar, serta sejumlah Key Opinion Leaders pilihan untuk mendapatkan pratinjau istimewa atas berbagai penawaran Ramadan hotel. Dikemas sebagai pengalaman bersantap yang hangat namun tetap berkelas, preview dinner ini menampilkan hidangan khas Ramadan, dekorasi yang terinspirasi dari kekayaan budaya Nusantara, serta layanan penuh ketulusan yang menjadi ciri khas hotel.

Para tamu disambut dalam atmosfer yang merefleksikan kekayaan budaya, di mana unsur tradisional berpadu harmonis dengan sentuhan modern yang elegan. Mulai dari menu yang dikurasi secara cermat hingga penyajian hidangan yang detail dan estetis, malam tersebut memberikan gambaran menyeluruh tentang pengalaman Ramadan yang istimewa sepanjang bulan suci, sekaligus menegaskan komitmen.

“Ramadan merupakan momen refleksi, rasa syukur, dan mempererat kembali hubungan. Melalui Ramadan Heritage Glow, kami ingin menghadirkan pengalaman yang bermakna, di mana para tamu dapat merayakan kebersamaan dalam suasana yang elegan namun tetap memberikan kenyamanan,” ujar Alain John-John Siwy, General Manager The Grove Suites by Grand Aston.

Pengalaman Ramadan yang Menyeluruh

Sepanjang bulan Ramadan, para tamu dapat menikmati pengalaman berbuka puasa istimewa di Veranda Restaurant dengan beragam pilihan hidangan Indonesia dan internasional, mulai dari aneka takjil tradisional dan sup hangat, hingga hidangan utama khas dan ragam pencuci mulut yang menggugah selera. Konsep ini dirancang untuk mengakomodasi buka puasa keluarga, acara korporasi, maupun pertemuan komunitas dalam suasana yang nyaman dan tertata.

Selain pengalaman berbuka puasa, hotel juga menghadirkan berbagai program pendukung, antara lain:

Layaluxe Stay – Pengalaman menginap di suite yang luas dan elegan bagi keluarga yang menginginkan kenyamanan serta privasi selama Ramadan, lengkap dengan pilihan sahur atau sarapan serta berbagai fasilitas penunjang gaya hidup.

Ramadan Meeting Experience – Penawaran khusus bagi kebutuhan korporasi yang memadukan produktivitas rapat dengan pengaturan berbuka puasa yang praktis dan terintegrasi.

Halal Bihalal Gatherings – Program pasca-Ramadan yang dirancang untuk perusahaan dan keluarga besar dalam menjalin kembali silaturahmi dalam suasana hangat dan profesional.

Hampers @GRAND ASTON Collection – Rangkaian bingkisan Ramadan yang dikurasi secara eksklusif, menghadirkan pilihan manis dan gurih premium dalam kemasan elegan sebagai bentuk apresiasi dan sarana mempererat hubungan.

Setiap elemen dalam Ramadan Heritage Glow dirancang untuk merefleksikan semangat Nusantara dengan tetap mempertahankan kenyamanan modern khas hotel bintang lima.

Malam Preview dan Penguatan Kolaborasi

Preview Launch Dinner pada 6 Februari tidak hanya menjadi ajang perkenalan program Ramadan, tetapi juga momentum untuk mempererat kemitraan dengan media, komunitas diplomatik, serta para kreator digital. Para tamu merasakan secara langsung suasana, keahlian kuliner, dan layanan personal yang akan menjadi ciri khas pengalaman Ramadan di The Grove Suites.

Acara ditutup dengan suasana hangat penuh percakapan bermakna, sesi pencicipan hidangan pilihan, serta antusiasme bersama menyambut Ramadan yang penuh makna.

Tentang The Grove Suites by Grand Aston

Berlokasi strategis di jantung Jakarta, The Grove Suites by Grand Aston menawarkan pengalaman menginap yang modern dan elegan, baik untuk pelancong bisnis maupun wisatawan. Temukan kenyamanan luar biasa dan ciptakan kenangan tak terlupakan bersama orang-orang tercinta.

Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, hubungi +62 811 1002 0494 atau kunjungi media sosial kami di @thegrovesuites.