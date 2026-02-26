Rayakan Ramadan dengan Dua Pilihan Istimewa Berbuka Puasa di MesaStila

MesaStila memberikan fleksibilitas bagi tamu untuk memilih pengalaman berbuka yang sesuai, baik dalam nuansa heritage yang elegan maupun dalam atmosfer warung yang akrab dan nyaman.(Dok. Istimewa)

Menyambut bulan suci Ramadan 2026 MesaStila Resort and Spa menghadirkan dua pilihan pengalaman berbuka puasa yang dirancang untuk memenuhi beragam preferensi tamu. Mengusung kehangatan kebersamaan, cita rasa Nusantara, serta suasana alam dan heritage yang khas, program Ramadan tahun ini menawarkan pengalaman berbuka yang berkesan dalam dua konsep berbeda: Kampung Ramadan – A Heritage Iftar di Java Red Restaurant dan Warung Ramadan di WarKop MesaStila.

Bagi tamu yang menginginkan suasana elegan dengan sentuhan heritage, Kampung Ramadan – A Heritage Iftar di Java Red Restaurant menjadi pilihan istimewa. Diselenggarakan pada 19 Februari – 18 Maret 2026, pukul 17.30 – 19.30 WIB, program ini menghadirkan beragam hidangan khas Nusantara dan sajian spesial. Ramadan dalam atmosfer yang hangat dan berkelas.

Dengan harga IDR 175,000 nett per orang, tamu dapat menikmati pengalaman berbuka yang lebih eksklusif, lengkap dengan kesempatan spesial Book Iftar & Win a Stay untuk memenangkan voucher menginap (syarat dan ketentuan berlaku). Tersedia pula penawaran harga khusus untuk pemesanan lebih awal.

Sementara itu, bagi yang mencari suasana lebih santai dan bersahabat, Warung Ramadan di WarKop MesaStila menawarkan pengalaman berbuka dengan konsep buffet yang merakyat namun tetap berkualitas. Mengusung semangat “buka puasa kenyang dan nikmat tak harus mahal,” Warung Ramadan menyajikan aneka lauk pauk lokal pilihan lengkap dengan takjil, dalam suasana yang hangat dan penuh kebersamaan.

Program ini berlangsung pada periode yang sama, 19 Februari – 18 Maret 2026, pukul 17.30 – 19.30 WIB, dengan harga IDR 89,000 nett per pax. Para tamu juga berkesempatan memenangkan voucher gratis menginap selama periode program berlangsung.

Melalui dua pilihan konsep ini, MesaStila memberikan fleksibilitas bagi tamu untuk memilih pengalaman berbuka yang sesuai, baik dalam nuansa heritage yang elegan maupun dalam atmosfer warung yang akrab dan nyaman. Keduanya menjadi bagian dari komitmen untuk menghadirkan momen Ramadan yang penuh makna, kebersamaan, dan cita rasa autentik.