Sambut Ramadan 2026, ARYADUTA Bandung Tawarkan Paket Menginap mulai Rp850 Ribu

ARYADUTA Bandung Tawarkan Paket Menginap mulai Rp850 Ribu.(Dok. Aryaduta Bandung)

MENYAMBUT bulan suci Ramadan 2026, ARYADUTA Bandung menghadirkan dua program spesial bertajuk “Harmoni Ramadan” dan “ARYADUTA Jejak Rasa”. Kedua program ini dirancang untuk menghadirkan pengalaman menginap dan berbuka puasa yang hangat, berkesan, serta penuh keberkahan bagi para tamu.

Melalui program Harmoni Ramadan, hotel bintang lima yang berlokasi di kawasan Jl. Sumatera, Bandung ini menawarkan paket menginap spesial mulai dari IDR 850.000 nett/kamar/malam. Paket tersebut sudah termasuk sahur dan takjil untuk dua orang, menjadi pilihan ideal bagi tamu yang ingin menikmati kenyamanan staycation selama Ramadan.

Tak hanya itu, ARYADUTA Bandung juga menghadirkan “ARYADUTA Jejak Rasa”, pengalaman All You Can Eat dengan lebih dari 80 menu pilihan. Beragam sajian unggulan turut dihadirkan, termasuk menu favorit seperti Lamb Rack dan Iga Bakar Maranggi. Suasana berbuka semakin hangat dengan adanya live music performance yang menemani momen kebersamaan.

Baca juga : “Lunar Table by Cha Yuen”, Perayaan Tahun Baru Imlek Penuh Tradisi, Rasa, dan Kebersamaan di ARYADUTA Bandung

Program ARYADUTA Jejak Rasa tersedia di Taruma Kafe - M Floor, dengan penawaran harga:

Early Bird: Rp198.000 nett/orang (pemesanan sebelum 13 Februari 2026)

Harga Normal: Rp268.000 nett/orang

Selama bulan Ramadan, tersedia pula promo spesial Buy 8 Get 9 (berlaku kelipatan), memberikan nilai lebih bagi keluarga maupun rombongan yang ingin berbuka bersama.

Sebagai bentuk apresiasi kepada para tamu, ARYADUTA Bandung juga menghadirkan Grand Prize Umrah untuk 2 orang, yang akan diundi pada akhir periode Ramadan. Program ini tak hanya menawarkan pengalaman berbuka yang kaya rasa, tetapi juga menghadirkan kesempatan meraih perjalanan ibadah yang penuh makna.

“Ramadan adalah momen untuk kembali pada esensi kebersamaan dan keberkahan. Melalui Harmoni Ramadan dan ARYADUTA Jejak Rasa, kami ingin menghadirkan pengalaman yang tidak hanya memanjakan cita rasa, tetapi juga menyentuh hati. Harapannya, setiap tamu yang datang pulang dengan kenangan indah dan doa yang terpanjatkan,” ujar Lutfhia Levina, Marketing Communication Manager ARYADUTA Bandung.

Melalui dua program ini, ARYADUTA Bandung terus memperkuat posisinya sebagai hotel bintang lima yang menghadirkan pengalaman Ramadan yang ikonik secara Indonesia dan terinspirasi secara global, menggabungkan cita rasa tradisi, pelayanan elegan, serta nilai spiritual dalam satu harmoni. (Z-10)