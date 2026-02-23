Pilihan Hotel Bintang 5 di Kawasan Bisnis Kuningan Jakarta

Ilustrasi(Dok Istimewa)

KAWASAN Kuningan di Jakarta Selatan dikenal sebagai pusat bisnis yang terus berkembang dengan pesat. Di sini, Anda bisa menemukan berbagai hotel bintang 5 yang menawarkan kenyamanan dan kemewahan dengan standar internasional. Jika Anda mencari pengalaman menginap kelas atas, tidak hanya untuk urusan bisnis, tapi juga untuk mengisi waktu luang, kawasan ini menyediakan beberapa pilihan hotel yang siap memenuhi kebutuhan tersebut.

Beberapa hotel seperti st regis jakarta memberikan layanan eksklusif yang tidak hanya sekadar tempat beristirahat. Di sisi lain, Anda juga dapat menemukan hotel lain di Jakarta yang menawarkan fasilitas lengkap untuk mendukung aktivitas kerja maupun rekreasi. Untuk mempermudah pemesanan kamar hotel, Anda bisa menggunakan Traveloka. Tidak hanya di Jakarta, Anda juga bisa memesan hotel di kota lain seperti pullman ciawi secara mudah dan praktis.

Berikut ini 5 pilihan hotel bintang 5 yang ada di kawasan Kuningan, Jakarta.

Hotel Bintang 5 Terbaik di Kawasan Kuningan

Berikut ini adalah pilihan hotel bintang 5 di kawasan Kuningan yang paling dikenal karena kombinasi layanan dan fasilitasnya.

Baca juga : Pramono: Kawasan Kuningan bakal Jadi The Next Sudirman-Thamrin

The St. Regis Jakarta Terletak di Jl. HR Rasuna Said Kav. B4, The St. Regis Jakarta menawarkan kamar yang sangat luas dengan desain mewah yang terinspirasi dari budaya Indonesia. Hotel ini dikenal dengan layanan Butler yang ikonik untuk membantu memenuhi kebutuhan setiap tamu secara personal. Salah satu tradisi khas hotel ini adalah 'Evening Ritual' sabrage champagne, yang menambah kesan eksklusif saat menginap. Fasilitas yang disediakan meliputi The St. Regis Bar, kolam renang outdoor, dan spa mewah yang siap menyegarkan tubuh dan pikiran Anda. Harga mulai dari sekitar Rp2 jutaan per malam membuat hotel ini jadi pilihan utama bagi yang mengutamakan kemewahan di kawasan bisnis. The Grove Suites by Grand Aston Hotel ini terletak di kawasan Rasuna Epicentrum dan banyak mendapat pengakuan sebagai hotel bisnis mewah. Kamar tipe suite dengan dapur kecil cocok untuk tamu yang menginap jangka panjang. Dengan fasilitas kolam renang dan akses langsung ke Epicentrum Walk, The Grove Suites memberikan kenyamanan yang sempurna untuk kegiatan bisnis maupun santai. Baca juga : L'Eminence Golf & Resort Lembang, Hotel Bintang 5 Pertama di Bandung Barat Kamar yang luas dan terpisah ruang tamunya membuat suasana menginap terasa seperti apartemen pribadi. Selain itu, staf yang profesional dan ramah membuat setiap tamu merasa dihargai dengan pelayanan yang eksklusif. Harga mulai dari Rp1.400.000 per malam menjadikan hotel ini terjangkau untuk standar bintang 5. Manhattan Hotel Jakarta Manhattan Hotel menonjolkan konsep ala New York City dengan pemandangan kota Jakarta dari lantai atas yang menakjubkan. Terletak di Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 19-24, hotel ini menawarkan kamar dengan jendela besar yang menciptakan kesan luas dan terang.

Di samping kolam renang outdoor, tamu juga dapat menikmati sky lounge dan pusat kebugaran yang lengkap. Restoran India di hotel ini menjadi salah satu daya tarik tersendiri. Unit kamar yang bersih dan staf yang sigap memenuhi kebutuhan menjamin pengalaman menginap yang nyaman. Harga mulai dari Rp1.100.000 per malam memberikan nilai lebih untuk pelancong yang mencari kualitas tanpa harus mengeluarkan biaya terlalu tinggi. JW Marriott Hotel Jakarta Hotel ini berada di Mega Kuningan dengan lokasi strategis di Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E.1.2 No. 1. Salah satu keunggulan JW Marriott adalah restoran Sailendra yang dianggap sebagai salah satu buffet terbaik di Jakarta. Kolam renang luas dan spa yang memenangkan penghargaan menjadikan hotel ini semakin menarik. Kamar yang ditawarkan berukuran luas dan kedap suara, sangat cocok bagi tamu yang menginginkan privasi. Tempat tidur yang nyaman dan layanan hospitality yang profesional dari staf memberikan standar layanan bintang 5 yang konsisten. Harga mulai dari Rp2.300.000 per malam cocok untuk pengalaman menginap yang mewah dan berkelas. The Ritz-Carlton Jakarta, Mega Kuningan Terkenal dengan kamar mandi marmer mewah dan jendela floor-to-ceiling, The Ritz-Carlton menawarkan kamar dengan ukuran yang termasuk terbesar di antara hotel bintang 5 lain di Jakarta. Terletak di Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E.1.1 No. 1, fasilitas hotel ini juga lengkap dengan restoran Asia dan layanan spa eksklusif. Bathtub besar dan kebersihan ruangan yang terjaga menjadi daya tarik utama kamar di sini. Pelayanan staf yang sangat memperhatikan detail membuat pengalaman menginap terasa sangat personal dan nyaman. Harga mulai dari Rp2.700.000 per malam menyesuaikan dengan kemewahan dan fasilitas yang didapatkan.

Kawasan bisnis Kuningan Jakarta menjadi pilihan utama bagi Anda yang mencari hotel bintang 5 dengan fasilitas lengkap dan kenyamanan luar biasa. Jangan ragu untuk memilih hotel yang sesuai dengan preferensi dan kebutuhan Anda agar pengalaman menginap lebih optimal.

Wujudkan kesempatan menginap mewah di kawasan Kuningan dengan harga terbaik melalui aplikasi Traveloka. Pesan hotel dan tiket transportasi lebih murah di Traveloka dengan Ramadan Full Promo mulai 11 Februari hingga 5 Maret untuk setiap pembelian tiket bus, kereta, maupun pemesanan kamar hotel di seluruh Indonesia! (H-2)

