Horison Ultima Sentraland Simpang Lima Semarang Luncurkan Paket Iftar

Arif Rahman Mustofa GM Husss berfoto bersama dengan para mitra.(Dok. Istimewa)

Mengawali tahun 2026, Horison Ultima Sentraland Simpang Lima Semarang resmi melakukan rebranding yang dimulai sejak awal Januari 2026. Berlokasi di Jl. Ki Mangunsarkoro No. 36, Semarang, hotel ini kini hadir dengan total 167 kamar yang terdiri dari empat tipe, yaitu Deluxe Room, Executive Room, Executive Suite, serta Horison Suite Room (coming soon).

Sebagai hotel yang terus berinovasi, Horison Ultima Sentraland Simpang Lima Semarang dilengkapi dengan berbagai fasilitas unggulan, antara lain 13 meeting room, 1 Grand Horison Ballroom, kolam renang, Horison Kids Moved, Santan Restaurant, Sakeca Lounge di lantai 7, Gym, serta Horison Spa by Seruni Spa yang berlokasi di lantai 5.

Menyambut bulan suci Ramadan, Horison Ultima Sentraland Simpang Lima Semarang meluncurkan paket buka puasa all you can eat bertajuk “RAMADAN KAREEM: Nuansa Baru, Berkah Baru” pada 19 Februari 2026. Acara peluncuran ini mengundang klien dari segmen corporate dan government, wedding organizer, media, serta influencer.

Acara dibuka oleh MC Krisdiar Porandito selaku Assistant Marketing & Brand Manager Horison Ultima Sentraland Simpang Lima Semarang, dilanjutkan dengan sambutan dari Bapak Arif Rahman Mustofa selaku General Manager Horison Ultima Sentraland Simpang Lima Semarang. Peluncuran paket Ramadan ini juga menjadi momentum untuk memperkenalkan rebranding hotel sekaligus mempererat hubungan dengan para mitra.

Tema “Ramadan Kareem: Nuansa Baru, Berkah Baru” diangkat sejalan dengan proses rebranding hotel, yang diharapkan dapat menghadirkan suasana baru serta pengalaman berbuka puasa yang lebih berkesan dan penuh keberkahan bagi para tamu.

Beragam pilihan menu disajikan mulai dari ta’jil, hidangan pembuka, menu utama hingga hidangan penutup dengan sistem rotasi menu. Signature dish yang dihadirkan antara lain Cheese Wheel Pasta, Mongolian BBQ, Sobat Saru (Soto Babat Sambal Paru), BBQ Corner, Baklava, serta Teh Tarik Bakar.

Tidak hanya menghadirkan sajian kuliner yang beragam, Horison Ultima Sentraland Simpang Lima Semarang juga menyiapkan berbagai hiburan untuk melengkapi momen berbuka puasa bersama keluarga dan rekan, seperti live music, live cooking, serta door prize menarik dari Modena, Batik Smile, Al Fath, Batik Margaria, Instaperfect, serta voucher kamar dari unit-unit Hotel Horison lainnya.

Khusus Al Fath dan Batik Margaria, kedua brand tersebut akan menampilkan koleksi terbaru mereka melalui fashion show eksklusif dalam rangkaian acara Ramadan Kareem: Nuansa Baru, Berkah Baru pada 6 Maret 2026.

Krisdiar Porandito, Assistant Marketing & Brand Manager Horison Ultima Sentraland Simpang Lima Semarang, menyampaikan:

“Melalui tema Ramadan Kareem: Nuansa Baru, Berkah Baru, kami ingin menyampaikan bahwa rebranding menjadi Horison Ultima Sentraland Simpang Lima Semarang menghadirkan suasana dan pengalaman baru bagi para tamu saat berbuka puasa. Tidak hanya nuansa baru, tetapi juga keberkahan serta menu-menu baru yang dapat dinikmati selama bulan Ramadan, sekaligus mempererat hubungan baik yang telah terjalin dengan para klien kami.”