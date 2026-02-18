Mengusung tema "BukBer Djadoel 80’s", mengajak para tamu untuk memutar waktu kembali ke era 80-an sembari menikmati hidangan khas Nusantara yang otentik.(Dok. Istimewa)

Menyambut bulan suci Ramadan yang penuh keceriaan KHAS Malioboro Hotel dan KHAS Tugu Hotel kembali menghadirkan pengalaman berbuka puasa yang unik dan berkesan. Mengusung tema "BukBer Djadoel 80’s", mengajak para tamu untuk memutar waktu kembali ke era 80-an sembari menikmati hidangan khas Nusantara yang otentik.

Terletak di pusat denyut nadi Yogyakarta, paket iftar ini akan diselenggarakan setiap hari di Tilamsari Café, mulai pukul 17.30 WIB. Suasana retro yang hangat akan menyambut para tamu, lengkap dengan dekorasi khas dan iringan Live Music yang siap menemani momen kebersamaan bersama keluarga, teman, maupun rekan kerja.

Keunggulan Paket BukBer Djadoel 80’s:

Sadjian Menoe KHAS Noesantara: Menghadirkan beragam kuliner tradisional yang menggugah selera.

Live Cooking Station: Para tamu dapat menikmati hidangan segar yang dimasak langsung, mulai dari Aneka Sate, Aneka Gorengan, hingga sajian manis seperti Crepes dan Aneka Es Nusantara.

Promo Menarik: Tersedia promo spesial "BUY 10 GET 11", sangat cocok untuk agenda buka puasa bersama komunitas atau keluarga besar.

Grand Prize Fantastis: Para tamu berkesempatan memenangkan hadiah utama berupa Staycation di Bali & Lombok.

Penawaran Spesial dan Reservasi

Bagi masyarakat yang merencanakan agenda buka puasa dengan harga hemat IDR 99.000 nett/pax." Beli 10 Dapat 11. Kami ingin menghadirkan lebih dari sekadar tempat berbuka puasa. Lewat tema 'Djadoel 80’s', kami ingin menciptakan ruang bernostalgia di mana kelezatan masakan Nusantara bertemu dengan kehangatan suasana masa lalu yang ikonik," ujar R. Sigit Pramana selaku Cluster General Manager.