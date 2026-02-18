Horison Hotels Group Gelar Grand Opening Luxcamp Bukit Damar Puncak

Luxcamp Bukit Damar Puncak by Horison diharapkan dapat menjadi alternatif destinasi liburan yang berbeda lebih dekat dengan alam, lebih personal, serta tetap mengedepankan standar pelayanan profesional khas Horison.(Dok. Istimewa)

PT MGM Horison Hotels Group menggelar Grand Opening Luxcamp Bukit Damar Puncak by Horison bertajuk “A Serene Beginning, Blessed by Nature.” Momentum ini menjadi penanda perjalanan Luxcamp Bukit Damar yang semakin matang, setelah melalui berbagai proses pengembangan, peningkatan fasilitas, serta penyempurnaan layanan selama dua tahun terakhir demi menghadirkan pengalaman glamping premium yang lebih berkualitas.

Diselenggarakan pada bulan yang penuh keberkahan, Grand Opening ini menjadi momen yang tepat untuk merayakan pencapaian sekaligus membuka lembaran baru dengan semangat syukur dan harapan. Luxcamp Bukit Damar Puncak by Horison hadir bukan hanya sebagai tempat menginap, tetapi sebagai destinasi yang menawarkan ketenangan, kenyamanan, serta kedekatan dengan alam dalam satu pengalaman yang menyeluruh.

Berlokasi di kawasan Puncak, Jawa Barat, yang dikenal dengan udara sejuk dan panorama alam yang asri, Luxcamp Bukit Damar Puncak by Horison menghadirkan konsep glamping premium yang memadukan kenyamanan fasilitas modern dengan keindahan lanskap alami. Harmoni tersebut menciptakan pengalaman menginap yang intim, tenang, dan bermakna bagi setiap tamu.

Grand Opening ini diselenggarakan bertepatan dengan bulan suci Ramadan, menjadikannya momentum yang sarat makna. Ramadan merupakan waktu yang identik dengan rasa syukur, refleksi diri, serta niat tulus untuk memulai perjalanan yang lebih baik. Nilai-nilai kesederhanaan, ketenangan batin, dan kesadaran akan setiap nikmat yang diberikan menjadi selaras dengan filosofi yang dihadirkan Luxcamp Bukit Damar Puncak by Horison.

Tema “A Serene Beginning, Blessed by Nature” merepresentasikan perjalanan yang dimulai dengan ketenangan, doa, dan harapan akan keberkahan. Lebih dari sekadar seremoni, momen ini menjadi simbol komitmen Horison Hotels Group untuk terus menghadirkan pengalaman hospitality yang tidak hanya nyaman, tetapi juga memiliki nilai dan makna, dengan mengharmoniskan kenyamanan modern dan keindahan alam yang autentik.

Refino Mutshernar, Vice President Commercial PT MGM Horison Hotels Group, menyampaikan, “Grand Opening Luxcamp Bukit Damar Puncak by Horison merupakan bagian dari strategi pengembangan portofolio Luxcamp sebagai brand glamping premium di bawah naungan PT MGM Horison Hotels Group. Kami melihat tren wisata berbasis alam dan experiential stay terus berkembang, khususnya di kawasan Puncak. Melalui Luxcamp Bukit Damar, kami optimis dapat menghadirkan alternatif akomodasi yang unik, bernilai, dan kompetitif, sekaligus memperkuat positioning Horison Hotels Group di segmen leisure dan lifestyle hospitality.”

Sementara itu, Budi Sitepu, Owner Luxcamp Bukit Damar Puncak, menambahkan, “Luxcamp Bukit Damar Puncak by Horison adalah bagian dari perjalanan yang kami bangun dengan penuh kesungguhan. Selama dua tahun terakhir, kami terus melakukan pengembangan, peningkatan fasilitas, serta penyempurnaan kualitas layanan agar para tamu mendapatkan pengalaman glamping yang semakin nyaman dan berkesan. Grand Opening ini menjadi bentuk rasa syukur sekaligus penegasan komitmen kami untuk terus mengembangkan property ini menjadi lebih baik, lebih lengkap, dan semakin layak menjadi destinasi unggulan glamping premium di kawasan Puncak maupun di Indonesia.”

Sebagai bagian dari perayaan pembukaan, Luxcamp Bukit Damar Puncak by Horison menghadirkan Special Rate Grand Opening sebesar Rp711.000 nett/kamar/malam, yang berlaku mulai 17 Februari hingga 12 Maret 2026. Penawaran spesial ini dihadirkan sebagai bentuk apresiasi kepada para tamu yang ingin menjadi bagian dari momen istimewa Luxcamp Bukit Damar Puncak by Horison.

Dengan semangat pembaruan dan peningkatan kualitas yang terus dilakukan, Luxcamp Bukit Damar Puncak by Horison diharapkan dapat menjadi alternatif destinasi liburan yang berbeda lebih dekat dengan alam, lebih personal, serta tetap mengedepankan standar pelayanan profesional khas Horison.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Luxcamp Bukit Damar Puncak by Horison dan penawaran terbaru, silakan menghubungi tim kami melalui kanal resmi Horison Hotels Group:

🌐 www.myhorison.com

📞 0819 059 50000