Reflections of Ramadan di The Westin Jakarta: Berbuka Puasa dan Hampers Idulfitri Istimewa

Ilustrasi(Dok. Istimewa)

Menyambut bulan suci Ramadan, The Westin Jakarta menghadirkan Reflections of Ramadan, rangkaian pengalaman bersantap Iftar di berbagai venue kuliner serta koleksi hampers Idulfitri untuk berbagi makna dengan orang terkasih.

Di Seasonal Tastes, tamu dapat menjelajahi cita rasa Nusantara melalui Rasa Ramadan, dengan hidangan dari guest chef mingguan yang berasal dari properti Marriott Bonvoy di Indonesia. Sajian ini dilengkapi kreasi matcha spesial dari Uji Matcha. Hotel-partisipan antara lain Yogyakarta Marriott Hotel (hidangan khas Jawa), Four Points by Sheraton Manado (spesialitas Manado), dan Four Points by Sheraton Balikpapan (cita rasa Kalimantan). Harga mulai dari Rp 658.000++ per orang.

Bagi yang ingin berbuka bersama dalam jumlah besar, Al Fanous di Denpasar Room lantai dasar menawarkan konsep Iftar khusus, memadukan inspirasi lokal dan kuliner Timur Tengah. Sementara itu, Wayra di lantai 67 menghadirkan pengalaman eksklusif dengan sajian bercita rasa lokal dan pemandangan kota.

Baca juga : The Westin Jakarta Hadirkan Paket Menginap, Bersantap, dan Hampers Akhir Tahun

Melengkapi perayaan Ramadan, Hampers ‘Reflections of Ramadan Collections’ dikurasi khusus untuk merefleksikan semangat Ramadan. Signature Raya Hamper (Rp 1.988.000++) berisi Pineapple Tart, Kaastengel, Langue du Chat, Sago Cheese, Pandan Beeswax Candle, Dates Honey, syal dari KAMI, dan Harumi Matcha Powder by Uji Matcha. Sedangkan Divine Blessings Hamper (Rp 988.000++) berisi Pineapple Tart, Kaastengel, Langue du Chat, dan Sago Cheese.

Anggota Marriott Bonvoy dapat mengumpulkan poin dari pengalaman menginap dan bersantap, yang dapat ditukarkan dengan malam menginap gratis maupun pengalaman bersantap di seluruh dunia. Daftar gratis hari ini dan nikmati poin Marriott Bonvoy yang dapat ditukarkan dengan malam menginap gratis dan pengalaman bersantap di seluruh dunia.

Informasi lebih lanjut mengenai penawaran Ramadan di The Westin Jakarta dapat diakses melalui situs resmi, akun Instagram @thewestinjakarta, reservasi online di Seasonal Tastes, atau melalui WhatsApp.