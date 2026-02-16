Swiss-Belhotel Pondok Indah Sambut Ramadan dengan Sajian Iftar Spesial

Swiss-Belhotel Pondok Indah menghadirkan Iftar Package yang dapat dinikmati di Swiss-Cafe™ Restaurant.(Dok. Istimewa)

Bulan Ramadan selalu menjadi momen istimewa untuk mempererat kebersamaan, berbagi, dan mensyukuri setiap anugerah yang diberikan. Mengusung tema “Ramadan is a Beautiful Gift”, Swiss-Belhotel Pondok Indah menghadirkan Iftar Package yang dapat dinikmati di Swiss-Cafe™ Restaurant mulai 19 Februari hingga 19 Maret 2026, setiap hari pukul 18.00 hingga 21.00 WIB, dan dirancang untuk menemani momen berbuka puasa dengan suasana hangat, nyaman, dan penuh makna bersama keluarga maupun kerabat.

Para tamu dapat menikmati sajian all you can eat dengan harga spesial IDR 260.000 net per orang, dari harga normal IDR 325.000 net. Tersedia pula paket keluarga seharga IDR 680.000 net untuk dua orang dewasa dan dua anak-anak, menjadikan momen berbuka puasa semakin hangat dan menyenangkan bersama keluarga.

Sebagai pelengkap, Swiss-Belhotel Pondok Indah juga menawarkan Additional BBQ Dinner dengan harga IDR 100.000 net per orang, bagi para tamu yang ingin menikmati pilihan menu panggang sebagai bagian dari pengalaman berbuka puasa.

Beragam pilihan menu disajikan setiap harinya, mulai dari hidangan Indonesia, Arabian, hingga Western cuisine, memberikan variasi rasa yang dapat dinikmati oleh seluruh anggota keluarga. Suasana berbuka puasa juga semakin lengkap dengan live music performance yang hadir setiap hari, menciptakan pengalaman bersantap yang santai dan berkesan.

“Ramadan adalah waktu yang penuh makna dan kebersamaan. Melalui tema Ramadan is a Beautiful Gift, kami ingin menghadirkan pengalaman berbuka puasa yang tidak hanya menyajikan ragam hidangan berkualitas, tetapi juga suasana yang hangat dan pelayanan yang tulus, sehingga setiap momen berbuka terasa lebih istimewa” ujar Bapak Dedik Abdillah selaku General Manager Swiss-Belhotel Pondok Indah, Jakarta.

Dengan konsep bersantap yang variatif, harga yang menarik, serta suasana yang nyaman, Iftar Package di Swiss-Belhotel Pondok Indah menjadi pilihan tepat untuk menikmati momen berbuka puasa bersama orang-orang terkasih selama bulan Ramadan.

Semua informasi terkini terkait Swiss-Belhotel Pondok Indah dapat ditemukan di akun Instagram dan Facebook @swissbelhotelpondokindah, website swiss-belhotel.com atau hubungi hotel langsung melalui WhatsApp di nomor +62 812-8252-9122.