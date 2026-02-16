5 Hiburan Gratis dan Menarik yang Bisa Dinikmati di Liburan Imlek 2026

MENYAMBUT Tahun Baru Imlek yang jatuh pada Selasa, 17 Februari 2026, sejumlah tempat menghadirkan rangkaian perayaan budaya Tionghoa yang inklusif bagi seluruh masyarakat.(MI/Nike Amelia Sari)

MENYAMBUT Tahun Baru Imlek yang jatuh pada Selasa, 17 Februari 2026, sejumlah tempat menghadirkan rangkaian perayaan budaya Tionghoa yang inklusif bagi seluruh masyarakat.

Ada hiburan menarik yang berbayar hingga gratis. Bagi kamu yang mencari hiburan gratis dan menarik saat liburan Imlek, berikut rekomendasi hiburan gratis dan kegiatan menarik yang bisa dinikmati selama periode liburan Imlek

1. Pertunjukan Barongsai hingga Liong Dance

Sejumlah pusat perbelanjaan menghadirkan atraksi budaya khas Tionghoa seperti salah satunya pertunjukan barongsai untuk merayakan Imlek. Termasuk di pusat perbelanjaan Mal Margocity, Depok.

Pada 14 – 17 Februari 2026, ada rangkaian pertunjukan Barongsai Tonggak & Barongsai Baby. Barongsai Baby dirancang khusus agar lebih ramah dan hangat bagi anak-anak. Lalu, ada pula Liong Dance dan Pekingsay Show. Pertunjukan ini bisa kamu saksikan secara gratis.

2. Pertunjukan Kembang Api Spesial

Tak hanya itu, ada pula perpaduan atraksi Barongsai dengan pertunjukan kembang api yang megah yang akan dilaksanakan pada hari ini, Senin (16/2) pukul 21.00 WIB di Margocity.

3. Chinese Music & Dance Performance

Hadir untuk memperkaya pengalaman budaya yang elegan, pertunjukan ini menampilkan orkestra instrumen tradisional Tiongkok (Guzheng, Erhu, Pipa, Dizi) serta tarian khas Tiongkok.

Diselenggarakan pada 21, 22 dan 28 Februari untuk Fan Dance (Tari Kipas) dan orkestra. Lalu, pada 1 Maret untuk Umbrella Dance (Tari Payung) dan Tanoura Dance Performance di Margocity.

4. Dekorasi Ikonik Shio Kuda Api

Nikmati suasana Imlek yang kental melalui berbagai instalasi dekoratif yang estetik dan cocok untuk area berfoto keluarga, di antaranya Kuda Emas Raksasa di area Rotunda, bangunan Cheng Ho yang megah hingga instalasi Shio Kuda dan Bunga Meihua di Margocity.

5. Festival Kuliner Imlek

Bagi kamu yang ingin memanjakan lidah saat liburan Imlek, kamu bisa datang ke Festival Bakmi hingga Festival Matcha Fortune di Margocity. Festival tersebut menghadirkan beragam sajian tematik yang bisa disantap saat liburan Imlek. Kamu bisa membeli dan mencicipi beragam sajian tersebut.

Perayaan Imlek tahun ini, Margocity mengusung tema Celebrate The Lunar New Year of Fire Horse, yang melambangkan semangat pantang menyerah, kekuatan, dan optimisme yang menyala.

“Dengan mengusung nilai budaya dan kebersamaan, kami mengundang masyarakat untuk merayakan Tahun Baru Imlek di Margocity dalam suasana penuh semangat dan harapan melalui perayaan Imlek Kuda Api yang dapat dinikmati oleh seluruh kalangan,” ujar Indra Hedy Lesmana, Marcomm Manager Margocity, Minggu (15/2). (Nas/I-1)