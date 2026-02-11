Ilustrasi(Riparide)

LINCOLN’S Rock selama ini dikenal sebagai salah satu titik matahari terbenam paling tenang di Blue Mountains, Australia. Namun, ketenangan tebing berbatu dengan pemandangan lembah eukaliptus ini berubah drastis menjadi pusat badai media sosial global.

Lonjakan pengunjung yang mengejar satu foto viral telah mengubah situs ini dalam semalam. Masalah memuncak setelah Jennie Kim, bintang K-pop dari grup Blackpink, mengunggah foto dirinya duduk di tepi tebing dengan kaki menjuntai ke jurang pada tahun 2023. Meski unggahan tersebut telah dihapus, dampaknya telanjur meluas ke berbagai platform internasional.

"Mereka tidak berada di sana untuk menikmati pemandangan," ujar Graham Reibelt, warga setempat yang menjalankan situs wisata Ask Roz. "Mereka di sana hanya untuk difoto di titik tersebut."

Ancaman Keamanan dan Ekosistem

Pihak berwenang Blue Mountains City Council akhirnya mengambil langkah tegas dengan menutup sementara akses ke Lincoln’s Rock bulan lalu. Keputusan ini diambil setelah ribuan orang per hari memadati kawasan tersebut, menyebabkan kemacetan di jalan akses yang sempit dan melampaui kapasitas parkir yang hanya tersedia 16 ruang.

Selain masalah keselamatan karena tebing yang curam tanpa pengaman, kerusakan lingkungan menjadi perhatian utama. Kawasan ini merupakan situs Warisan Dunia UNESCO yang menyimpan sejarah suku Aborigin selama 22.000 tahun dan menjadi rumah bagi burung langka, Glossy Black Cockatoo.

Annette Cam, Presiden Blue Mountains Conservation Society, menyatakan dukungannya atas penutupan ini. Menurutnya, keramaian manusia mengganggu habitat burung langka tersebut. Ia menegaskan Lincoln’s Rock tidak boleh dibuka kembali hingga ada pengaturan manajemen pengunjung yang memadai.

Fenomena "Wisata Satu Titik"

Banyak turis kini rela melakukan perjalanan jauh hanya demi satu konten foto tanpa mengeksplorasi area lain. Kay Yang, seorang turis asal Shenzhen, Tiongkok, mengaku mengunjungi lokasi tersebut Juli lalu hanya karena adiknya ingin meniru foto Jennie Blackpink yang ia lihat di platform Xiaohongshu.

"Kami hanya pergi ke sana untuk mengambil foto, lalu pergi," kata Yang. Ia juga mengakui merasa ngeri karena tidak ada perlindungan sama sekali di tepi jurang tersebut.

Dilema Bisnis Lokal

Di sisi lain, penutupan ini memukul bisnis lokal yang bergantung pada pariwisata. Christina Doyle, pemilik kedai kopi kecil di dekat lokasi, mengaku pendapatannya merosot tajam. "Sebagian besar bisnis di kota ini berkembang berkat pariwisata," ungkapnya sambil menekankan perlunya keseimbangan antara akses dan pelestarian.

Saat ini, komunitas setempat tengah mempertimbangkan berbagai opsi, mulai dari pemasangan pagar pengaman, sistem masuk berjadwal, hingga pembatasan jumlah pengunjung harian. Kasus Lincoln’s Rock menambah daftar panjang destinasi global, seperti Air Terjun Trevi di Roma atau Gunung Fuji di Jepang, yang harus berjuang melawan dampak buruk overtourism akibat ketenaran viral. (CNN/Z-2)