11 Rekomendasi Glamping Bandung Terbaik 2026: Fasilitas, Harga, & Punya View Awan

MEMASUKI tahun 2026, tren wisata di Bandung bergeser ke arah pengalaman eksklusif yang menyatu dengan alam. Dengan hadirnya Kereta Cepat Whoosh, akses ke area Lembang, Ciwidey, dan Pangalengan kini menjadi jauh lebih praktis.

Bagi Anda yang datang dari Jakarta, gunakan Stasiun Whoosh Padalarang untuk tujuan Lembang, dan Stasiun Tegalluar untuk tujuan Ciwidey atau Pangalengan guna menghemat waktu perjalanan.

Daftar 11 Glamping Bandung Terbaik & Spesifik 2026

1. Glamping Lakeside Rancabali (Ciwidey)

Ikon wisata Ciwidey yang menawarkan pemandangan langsung ke Danau Situ Patenggang. Sangat cocok bagi Anda yang mencari ketenangan maksimal.

Fasilitas: Restoran Pinisi, balkon danau, Wi-Fi.

Harga: Mulai Rp1.250.000 (Mata Uang Rupiah).

2. Legok Kondang Lodge (Ciwidey)

Resort mewah dengan konsep tenda sultan. Beberapa tipe kamar menyediakan kolam renang air hangat pribadi (private warm pool).

Keunggulan: Floating breakfast dan suasana ala Ubud Bali.

Harga: Mulai Rp2.200.000.

3. Bobocabin Ranca Upas (Ciwidey)

Glamping berbasis teknologi IoT. Anda bisa mengatur suasana kamar hanya melalui tablet yang disediakan.

Keunggulan: Smart window (kaca bisa dibuat buram otomatis) dan dekat penangkaran rusa.

Harga: Mulai Rp650.000.

4. Trizara Resorts (Lembang)

Konsep eco-luxury tanpa televisi untuk mendukung interaksi sosial dan detoks digital.

Lokasi: 30 Menit dari Stasiun Whoosh Padalarang.

Harga: Mulai Rp1.350.000.

5. Maribaya Glamping Tent (Lembang)

Satu-satunya glamping yang memberikan fasilitas berendam air panas alami secara gratis bagi tamu yang menginap.

6. LuxCamp Pangalengan (Pangalengan)

Dikelola oleh Horison Group, menjamin standar pelayanan hotel berbintang di tepi sungai Palayangan.

7. Pineus Tilu Riverside (Pangalengan)

Menawarkan pengalaman unik tidur tepat di atas aliran sungai. Suara air sungai menjadi terapi relaksasi alami.

Nama Glamping Keunggulan Utama Estimasi Harga (Rp) 8. Tebing View City Light Bandung 750.000+ 9. Bubu Jungle Arsitektur Unik 1.600.000+ 10. Grafika Cikole Hutan Pinus Rimbun 850.000+ 11. Inspira Cabin Workation Friendly 1.500.000+

Kesimpulan

Dengan 11 pilihan di atas, Anda dapat menyesuaikan budget dan lokasi sesuai keinginan. Pastikan melakukan reservasi jauh-jauh hari karena minat wisata glamping di Bandung pada tahun 2026 diprediksi akan terus meningkat seiring kemudahan transportasi yang ada.