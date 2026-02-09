11 Rekomendasi Glamping Bandung Terbaik 2026: Fasilitas, Harga, & Punya View Awan

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
MEMASUKI tahun 2026, tren wisata di Bandung bergeser ke arah pengalaman eksklusif yang menyatu dengan alam. Dengan hadirnya Kereta Cepat Whoosh, akses ke area Lembang, Ciwidey, dan Pangalengan kini menjadi jauh lebih praktis.
Bagi Anda yang datang dari Jakarta, gunakan Stasiun Whoosh Padalarang untuk tujuan Lembang, dan Stasiun Tegalluar untuk tujuan Ciwidey atau Pangalengan guna menghemat waktu perjalanan.
Ikon wisata Ciwidey yang menawarkan pemandangan langsung ke Danau Situ Patenggang. Sangat cocok bagi Anda yang mencari ketenangan maksimal.
Resort mewah dengan konsep tenda sultan. Beberapa tipe kamar menyediakan kolam renang air hangat pribadi (private warm pool).
Glamping berbasis teknologi IoT. Anda bisa mengatur suasana kamar hanya melalui tablet yang disediakan.
Konsep eco-luxury tanpa televisi untuk mendukung interaksi sosial dan detoks digital.
Satu-satunya glamping yang memberikan fasilitas berendam air panas alami secara gratis bagi tamu yang menginap.
Dikelola oleh Horison Group, menjamin standar pelayanan hotel berbintang di tepi sungai Palayangan.
Menawarkan pengalaman unik tidur tepat di atas aliran sungai. Suara air sungai menjadi terapi relaksasi alami.
|Nama Glamping
|Keunggulan Utama
|Estimasi Harga (Rp)
|8. Tebing View
|City Light Bandung
|750.000+
|9. Bubu Jungle
|Arsitektur Unik
|1.600.000+
|10. Grafika Cikole
|Hutan Pinus Rimbun
|850.000+
|11. Inspira Cabin
|Workation Friendly
|1.500.000+
Dengan 11 pilihan di atas, Anda dapat menyesuaikan budget dan lokasi sesuai keinginan. Pastikan melakukan reservasi jauh-jauh hari karena minat wisata glamping di Bandung pada tahun 2026 diprediksi akan terus meningkat seiring kemudahan transportasi yang ada. (Z-10)
Nikmati staycation seru di Bandung bersama promo ‘OctoBreak’ Grand Pasundan Convention Hotel. Harga spesial Rp 588.088/malam, sarapan, kolam renang, Wi-Fi, dan Halloween Drink gratis!
Nikmati promo menginap spesial “OctoBreak” di Grand Pasundan Convention Hotel Bandung sepanjang Oktober!
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved