Mercure Berau Hadir di Kalimantan Timur: Hotel Internasional Pertama dengan Sentuhan Lokal

Mercure Berau resmi dibuka di Kalimantan Timur, menawarkan pengalaman menginap modern dengan nuansa lokal. (Mercure Berau)

MERCURE, merek global terkenal yang lahir dari semangat eksplorasi lokal, kini hadir di Kalimantan Timur melalui pembukaan Mercure Berau. Sebagai hotel internasional pertama di Berau, properti ini memberikan para tamu akses autentik untuk mengeksplorasi kekayaan budaya dan keindahan alam di kawasan ini, mulai dari Kepulauan Derawan dan Maratua yang terkenal hingga danau, pantai, dan berbagai ikon budaya setempat.

Berlokasi hanya 20 menit dari Bandara Kalimarau, Mercure Berau memiliki posisi strategis untuk para tamu bisnis maupun wisata. Dengan 153 kamar tamu bergaya modern, suite, dan vila dua lantai, Mercure Berau menawarkan beragam pilihan akomodasi. Setiap kamar dirancang dengan sentuhan hangat warna kayu dan aksen lokal, terinspirasi dari kawasan hutan di Berau serta burung walet dengan kesan anggun, yang banyak dijumpai di wilayah ini. Seni dan detail bernuansa lokal menghadirkan rasa keterikatan pada tempat dan pengalaman menjelajah di setiap masa menginap.

Para tamu dapat menikmati beragam pengalaman bersantap, mulai dari sajian lokal dan internasional di Sanggam Bistro, hingga minuman racikan tangan dan panorama memukau di Le 360° Rooftop Bar yang akan segera dibuka. Lobby Lounge menyajikan pastry segar dan racikan kopi favorit dalam suasana yang santai, sementara Pool Bar menawarkan aneka minuman segar di dekat kolam renang indoor dan pusat kebugaran.

Hotel ini memiliki lima ruang pertemuan yang fleksibel serta sebuah ballroom modern yang dapat menampung hingga 400 tamu, menjadikan Mercure Berau pilihan ideal untuk rapat bisnis, konferensi, pernikahan, dan berbagai acara sosial. Setiap ruang dilengkapi dengan Wi-Fi berkecepatan tinggi dan teknologi audiovisual yang canggih.

Fasilitas kebugaran dan relaksasi di hotel ini mencakup kolam renang indoor dengan area terpisah untuk dewasa dan anak-anak, pusat kebugaran yang lengkap, serta perawatan spa di dalam kamar yang terinspirasi dari kearifan lokal herbal tradisional.

“Di Mercure Berau, kami bangga menghadirkan pengalaman yang memadukan kenyamanan modern dengan pesona destinasi yang khas,” ujar Maksum Aksan Damanik, General Manager Mercure Berau. “Mulai dari desain yang terinspirasi dari kearifan lokal hingga pelayanan hangat dan sentuhan budaya, setiap detail telah dikurasi dengan cermat untuk mencerminkan pesona khas Berau.

“Indonesia terus menjadi pasar penting bagi Accor, dan kami dengan senang hati memperkenalkan brand Mercure ke Berau, sebuah wilayah yang kaya akan keindahan alam dan nilai budaya,” ujar Garth Simmons, Chief Operating Officer, Premium, Midscale & Economy Division for Accor in Asia. “Pembukaan Mercure Berau mencerminkan komitmen kami untuk tumbuh secara berkelanjutan di destinasi yang sedang berkembang, sekaligus menghadirkan pengalaman imersif bernuansa lokal yang dipandu oleh semangat khas Mercure kepada para tamu.”

Untuk merayakan pembukaannya, Mercure Berau menawarkan harga perkenalan spesial mulai dari Rp988.000 net per malam, berlaku hingga 25 Januari 2026. Para tamu dapat menikmati berbagai keuntungan dari ALL Accor, program loyalitas gaya hidup dari Accor yang memberikan beragam manfaat eksklusif bagi member selama menginap. Pendaftaran gratis melalui www.all.com.

Mercure Berau berlokasi di Jl. DR. Murjani II No. 30, Tanjung Redeb, Berau, Kalimantan Timur, Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut atau melakukan reservasi, silakan kunjungi https://all.accor.com/hotel/9706/index.en.shtml. (RO/Z-2)