Liburan Multi-Destinasi Curi Perhatian Wisatawan Indonesia

Luxembourg saat Natal(Dok Ist)

SAAT banyak orang mulai merencanakan liburan akhir tahun, satu tren kian mencuri perhatian wisatawan Indonesia yaitu liburan multi-destinasi yang memadukan keajaiban musim dingin Eropa dengan kenyamanan perjalanan, pengalaman liburan mewah dan unik dengan kapal pesiar, hingga kemeriahan Samba Festival di Brasil. Tahun ini, Golden Rama Tours & Travel mengemas tren tersebut dalam EXTRA – Experience Travel 2025, yang akan berlangsung 4–7 September di Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar, dan Denpasar.

Bukan sekadar pameran traveling, EXTRA hadir sebagai etalase tren liburan terbaru, mulai dari perjalanan dengan cruise premium, tur tematik musim dingin, hingga destinasi keluarga ramah anak. Menurut data European Travel Commission, wisatawan Asia Tenggara menunjukkan peningkatan minat lebih dari 20 persen terhadap paket tur musim dingin Eropa pada 2024.

Di Indonesia, laporan Visa Global Travel Intentions mengungkapkan 68% wisatawan kini mengutamakan pengalaman autentik dan variasi destinasi dibanding hanya berfokus pada satu kota. Fenomena ini turut mendorong popularitas paket multi-destinasi yang menawarkan efisiensi waktu, kemudahan logistik, dan kesempatan menikmati beragam budaya dalam satu perjalanan liburan.

Salah satu unggulan tahun ini adalah paket jelajah delapan negara Eropa dalam 10–12 hari, mencakup Paris dengan kemilau lampu malamnya, Brussels dengan Grand Place yang megah, kanal Amsterdam dan desa nelayan Volendam, hingga kincir angin ikonik Zaanse Schans. Perjalanan berlanjut ke Cologne Cathedral di Jerman, kota tua bersejarah di Luxembourg, serta panorama Swiss dari Grindelwald hingga danau Brunnen. Dari sana, wisatawan masih diajak merasakan suasana Liechtenstein dengan ibu kota mungil Vaduz yang dikelilingi Alpen, sebelum ditutup dengan sentuhan kosmopolit di Milan, Italia.

Kisah perjalanan liburan musim dingin di Eropa semakin istimewa dengan berkunjung ke Skandinavia. Norwegia menghadirkan nuansa berbeda dengan pengalaman berendam di private outdoor hot tub yang langsung menghadap fjord, ditemani cahaya aurora borealis di langit malam.

Namun, inspirasi liburan tidak berhenti di Eropa. EXTRA 2025 turut menghadirkan sorotan destinasi global yang tengah mencuri perhatian. Salah satunya adalah dari Disney Cruise Line yang akan meluncurkan pelayaran perdana kapal Disney Adventure dari Singapore pada Desember 2025.

Sementara itu, di belahan dunia lain, Amerika Latin memikat dengan kehangatan dan karnaval penuh warna melalui Samba Festival di Rio de Janeiro, Brasil. Digelar setiap Februari, festival ini tidak hanya menjadi ikon budaya Brasil, tetapi juga salah satu perayaan paling meriah dan mendunia.

“EXTRA bukan sekadar pameran, melainkan kurasi perjalanan yang mencerminkan gaya hidup pelanggan. Karena setiap orang itu unik, kami ingin menciptakan perjalanan yang sesuai dengan karakter mereka — baik itu keluarga, pencinta seni dan budaya, maupun mereka yang mencari momen mewah dan privat,” ujar General Manager Communications and CRM Golden Rama Tours & Travel, Ricky Hilton, dilansir dari keterangan resmi, Senin (25/8)

Selain memperluas wawasan destinasi, EXTRA 2025 juga memberi kesempatan nyata untuk mewujudkan rencana liburan dengan lebih terjangkau. Pengunjung bisa menikmati diskon tur hingga Rp15 juta, promo tiket eksklusif, potongan hotel hingga Rp2 juta, serta promo menarik lainnya, termasuk untuk paket domestik, internasional, maupun cruise.

Dengan dukungan mitra global, pendampingan penuh mulai dari pengurusan visa hingga keberangkatan, serta rangkaian penawaran yang disesuaikan dengan berbagai gaya liburan, Golden Rama menempatkan EXTRA 2025 sebagai undangan terbuka bagi siapa pun yang ingin menutup tahun ini dengan perjalanan yang tak terlupakan. (H-2)