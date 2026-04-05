Klasemen MPL ID Season 13 Terbaru: Persaingan Ketat Menuju Playoff

Persaingan di panggung tertinggi Mobile Legends: Bang Bang Professional League Indonesia (MPL ID) Season 13 semakin memanas. Memasuki pertengahan musim, setiap tim berjuang ekstra keras untuk mengamankan posisi di zona aman demi tiket menuju babak Playoff.

Bagi Anda penggemar e-sports, memantau pergerakan poin di klasemen adalah hal wajib untuk memprediksi siapa yang akan menjadi raja galaksi musim ini. Berikut adalah rangking sementara berdasarkan performa tim di babak Regular Season.

Klasemen Sementara MPL ID Season 13

Peringkat Tim Match W-L Net Games Poin 1 Bigetron Alpha 7 - 2 +9 7 2 ONIC Esports 6 - 3 +7 6 3 Aura Fire 5 - 4 +3 5 4 Geek Fam 5 - 4 0 5 5 Dewa United 4 - 5 -1 4 6 RRQ Hoshi 4 - 5 -2 4 7 Alter Ego 3 - 6 -2 3 8 Rebellion Zion 3 - 6 -5 3 9 EVOS Glory 3 - 6 -9 3

Catatan: Data di atas merupakan klasemen hingga akhir paruh musim pertama (Week 5). Posisi dapat berubah sewaktu-waktu tergantung hasil pertandingan di minggu berjalan.

Analisis Persaingan: Dominasi Robot Merah dan Kebangkitan Sang Raja

Bigetron Alpha (BTR) tampil sangat konsisten musim ini. Dengan strategi drafting yang fleksibel, mereka berhasil menduduki puncak klasemen. Di sisi lain, ONIC Esports yang sempat goyah mulai menemukan ritme permainannya kembali untuk menempel ketat di posisi kedua.

Pertarungan paling sengit justru terjadi di papan tengah dan bawah. RRQ Hoshi dan EVOS Glory, dua tim raksasa dengan basis penggemar terbesar, harus berjuang ekstra keras untuk keluar dari zona merah. EVOS Glory yang sempat terpuruk di awal musim mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan setelah melakukan perombakan roster.

Format Penentuan Klasemen

Sistem poin di MPL ID Season 13 menggunakan perhitungan sebagai berikut:

Match W-L: Jumlah kemenangan dan kekalahan pertandingan (Best of 3).

Jumlah kemenangan dan kekalahan pertandingan (Best of 3). Game Rate: Persentase kemenangan game individu.

Persentase kemenangan game individu. Head-to-Head: Jika ada dua tim dengan poin sama, hasil pertemuan kedua tim tersebut akan menjadi penentu.

Hanya 6 tim teratas yang berhak melaju ke babak Playoff, sementara 3 tim terbawah akan tereliminasi dan tidak bisa melanjutkan perjuangan mereka musim ini. Pastikan Anda terus memperbarui informasi melalui kanal resmi MPL Indonesia atau media sosial tim favorit Anda.