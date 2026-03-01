Promo Weekly Diamond Pass Rp1, Gamer Berpeluang Raih 220 Diamond dalam 7 Hari

ShopeePay meluncurkan promo pembelian paket Weekly Diamond Pass untuk gim Mobile Legends: Bang Bang dengan harga Rp1 dalam periode terbatas.(Dok. ShopeePay)

TREN transaksi digital untuk kebutuhan hiburan, termasuk pembelian item dalam gim, terus menunjukkan pertumbuhan. Kemudahan akses pembayaran digital membuat proses top up gim semakin praktis bagi para pemain, sekaligus mendorong berkembangnya ekosistem hiburan digital di Indonesia.



Berkaca dari hal itu, ShopeePay meluncurkan promo pembelian paket Weekly Diamond Pass untuk gim Mobile Legends: Bang Bang dengan harga Rp1 dalam periode terbatas. Melalui promo ini, pengguna berkesempatan memperoleh hingga total 220 Diamond dalam tujuh hari.



Weekly Diamond Pass sendiri merupakan paket langganan mingguan resmi Mobile Legends: Bang Bang. Melalui paket ini, pemain dapat memperoleh total sekitar 220 Diamond selama tujuh hari serta sejumlah manfaat tambahan, seperti diskon draw harian dan token bonus yang dapat digunakan dalam event tertentu di dalam gim.



Dalam skema paket tersebut, pemain akan menerima 80 Diamond secara instan setelah melakukan pembelian. Selanjutnya, pengguna akan memperoleh tambahan 20 Diamond setiap hari selama tujuh hari berturut-turut.



Promo Weekly Diamond Pass seharga Rp1 ini berlangsung pada periode 5–31 Maret 2026 dengan kuota harian terbatas. Program ini hanya tersedia bagi pengguna android yang telah meningkatkan akun mereka menjadi ShopeePay Plus.



Untuk memanfaatkan promo tersebut, pengguna dapat membuka aplikasi ShopeePay lalu mencari menu Mobile Legends: Bang Bang. Setelah itu, pengguna dapat mengklaim voucher Weekly Diamond Pass Rp1 yang tersedia setiap hari mulai pukul 17.00 WIB.



Setelah voucher berhasil diklaim, pengguna dapat melakukan pembelian Weekly Diamond Pass melalui aplikasi ShopeePay dengan membayar Rp1. Pengguna kemudian dapat membuka menu “Lihat Rincian Pembelian” untuk mendapatkan PIN yang selanjutnya dapat ditukarkan melalui halaman Codashop guna mengaktifkan paket Weekly Diamond Pass di dalam gim.



Selain menghadirkan promo pembelian item gim dengan harga lebih hemat, ShopeePay juga menawarkan berbagai keuntungan tambahan bagi penggunanya. Salah satunya adalah layanan gratis transfer hingga 120 kali per bulan yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan transaksi digital.



Melalui berbagai inisiatif ini, ShopeePay berupaya memperkuat perannya sebagai solusi pembayaran digital yang praktis dan aman bagi para gamer, sekaligus mendorong pertumbuhan ekosistem hiburan digital di Indonesia. (Fal/E-1)