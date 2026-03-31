Berikut Aplikasi Streaming Film Terlengkap di HP

APLIKASI streaming film adalah aplikasi digital yang memungkinkan pengguna menonton film, serial, atau video secara langsung melalui internet tanpa perlu mengunduh file terlebih dahulu.

Aplikasi streaming film merupakan platform hiburan online yang menyediakan berbagai konten seperti film, serial TV, dokumenter, anime atau drama. Pengguna cukup terhubung ke internet untuk menonton kapan saja dan di mana saja melalui HP, tablet, atau laptop.

Berikut 7 Aplikasi Streaming Film Terlengkap di HP

1. Netflix

Koleksi film dan series global sangat lengkap, banyak konten original eksklusif, bisa nonton offline dan kualitas hingga 4K.

2. Disney+ Hotstar

Tedapat film Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, banyak film Indonesia dan Asia, cocok untuk semua umur.

3. Amazon Prime Video

Terdapat film Hollywood dan series internasional, banyak konten original Amazon, bisa download untuk offline.

4. Vidio

Fokus konten lokal Indonesia dan olahraga, banyak film, series, dan live TV, salah satu platform terbesar di Indonesia.

5. HBO Max

Film Hollywood premium dan serial eksklusif, kualitas tinggi dan update terbaru.

6. iQIYI

Tredapat drama China, Korea, anime, subtitle Indonesia lengkap, banyak pilihan gratis dan premium.

7. Viu

Spesialis drama Korea dan Asia, update cepat episode terbaru, cocok pecinta K-drama.

Aplikasi streaming film adalah layanan hiburan modern yang memudahkan pengguna menonton berbagai film dan serial secara online dengan cepat dan praktis. (Z-4)

Sumber: mamikos, telkomsel