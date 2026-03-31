Jadwal Rilis MacBook Air M5 2026, Segini Perkiraan Harganya

MacBook Air M5

MEMASUKI tahun 2026, antusiasme terhadap lini laptop konsumen paling populer dari Apple, MacBook Air, kembali memuncak. Setelah sukses besar dengan seri M3 dan M4, Apple kini tengah mempersiapkan generasi terbaru yang ditenagai oleh chip Apple M5. Artikel ini akan mengulas secara mendalam mengenai jadwal rilis, peningkatan performa, hingga estimasi harga MacBook Air M5 di pasar Indonesia.

Kapan Jadwal Rilis MacBook Air M5?

Berdasarkan siklus pembaruan perangkat Apple dan laporan dari analis industri ternama, MacBook Air M5 diprediksi akan diperkenalkan pada kuartal pertama (Q1) tahun 2026, kemungkinan besar dalam ajang Spring Event di bulan Maret atau April.

Strategi ini mengikuti pola Apple yang biasanya merilis varian MacBook Pro dengan chip terbaru di akhir tahun (Oktober/November), diikuti oleh varian MacBook Air beberapa bulan kemudian untuk menjaga momentum penjualan di segmen pasar yang lebih luas.

Bocoran Spesifikasi: Lompatan Besar Chip M5

Fokus utama dari MacBook Air 2026 tentu saja terletak pada dapur pacunya. Berikut adalah beberapa poin kunci yang menjadi keunggulan chip M5:

1. Fabrikasi 2nm dari TSMC

Chip M5 diperkirakan akan menjadi salah satu chip pertama Apple yang menggunakan proses fabrikasi 2nm dari TSMC. Teknologi ini memungkinkan efisiensi daya yang jauh lebih baik dan peningkatan kepadatan transistor, yang berarti performa lebih kencang namun baterai tetap awet hingga 18-20 jam penggunaan nyata.

2. Fokus pada Apple Intelligence (AI)

Di tahun 2026, integrasi kecerdasan buatan menjadi standar wajib. Chip M5 akan dibekali dengan Neural Engine yang jauh lebih bertenaga untuk menangani tugas-tugas berbasis AI secara lokal (on-device), mulai dari penyuntingan video pintar hingga asisten produktivitas yang lebih proaktif.

3. Layar OLED (Rumor)

Salah satu peningkatan yang paling dinanti adalah transisi dari layar Liquid Retina ke OLED. Teknologi OLED akan memberikan kontras yang sempurna, warna yang lebih hidup, dan konsumsi daya yang lebih rendah, membuat MacBook Air M5 menjadi perangkat multimedia terbaik di kelasnya.

MacBook Air M5 tetap akan mempertahankan desain fanless (tanpa kipas), menjamin operasional yang sepenuhnya senyap bahkan saat menjalankan beban kerja yang cukup berat.

Perbandingan MacBook Air M4 vs MacBook Air M5

Fitur MacBook Air M4 (2025) MacBook Air M5 (2026) Chipset Apple M4 (3nm) Apple M5 (2nm) Layar Liquid Retina (LCD) OLED (Prediksi) RAM Standar 16GB (Unified Memory) 16GB / 24GB

Segini Perkiraan Harga MacBook Air M5 di Indonesia

Mengingat adanya potensi penggunaan panel OLED dan chip 2nm yang lebih mahal untuk diproduksi, kemungkinan akan ada sedikit penyesuaian harga. Namun, Apple biasanya berusaha menjaga harga MacBook Air tetap kompetitif di segmen "laptop sejuta umat".

Berikut adalah perkiraan harga MacBook Air M5 saat masuk secara resmi ke Indonesia (estimasi Mata Uang Rupiah):

MacBook Air M5 (13 inci, 16GB/256GB): Mulai dari Rp17.499.000 - Rp18.999.000

Mulai dari Rp17.499.000 - Rp18.999.000 MacBook Air M5 (13 inci, 16GB/512GB): Mulai dari Rp20.999.000 - Rp22.499.000

Mulai dari Rp20.999.000 - Rp22.499.000 MacBook Air M5 (15 inci, 16GB/256GB): Mulai dari Rp21.999.000 - Rp23.499.000

Harga di atas merupakan estimasi berdasarkan harga peluncuran generasi sebelumnya dan fluktuasi nilai tukar Rupiah. Harga resmi akan diumumkan oleh distributor resmi seperti iBox atau Digimap saat peluncuran.

Jika Anda saat ini menggunakan MacBook dengan chip Intel atau chip M1, MacBook Air M5 2026 akan menjadi lompatan performa yang sangat signifikan. Penggunaan chip 2nm dan potensi layar OLED menjadikannya perangkat yang sangat future-proof untuk kebutuhan 5 hingga 7 tahun ke depan. Namun, jika Anda memerlukan laptop segera, model M3 atau M4 yang ada saat ini tetap merupakan pilihan yang sangat solid. (Z-4)