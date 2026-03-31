A- A+

Berikut Fitur DeepL Translate yang Wajib Diketahui

DEEPL Translate adalah layanan penerjemah bahasa berbasis kecerdasan buatan yang digunakan untuk menerjemahkan teks, dokumen, suara, dan gambar ke berbagai bahasa secara otomatis.

DeepL Translate merupakan aplikasi dan layanan penerjemahan online yang dikembangkan oleh perusahaan asal Jerman, DeepL SE, dan pertama kali diluncurkan pada tahun 2017.

Berikut 14 Fitur DeepL Translate yang Wajib Diketahui

1. Terjemahan Sangat Akurat

DeepL dikenal dengan kualitas terjemahan yang natural dan mendekati bahasa manusia.

2. AI Canggih

Menggunakan teknologi AI untuk memahami konteks kalimat, bukan sekadar kata per kata.

3. Pilihan Gaya Bahasa

Bisa memilih gaya bahasa sesuai kebutuhan.

4. Terjemahan Dokumen

Mendukung file seperti Word dan PowerPoint tanpa mengubah format.

5. Text to Speech

Bisa mendengarkan cara pengucapan hasil terjemahan.

6. Aplikasi Multi Platform

Tersedia di Windows, Mac, Android, dan iOS.

7. Auto Language Detection

Otomatis mendeteksi bahasa sumber tanpa perlu dipilih manual.

8. Copy dan Paste Cepat

Tinggal tempel teks, langsung diterjemahkan secara instan.

9. Alternatif Kata

Memberikan pilihan kata lain untuk hasil terjemahan yang lebih tepat.

10. Keamanan Data

DeepL menjaga privasi pengguna, terutama untuk versi Pro.

11. Terjemahan Cepat

Hasil terjemahan muncul dalam hitungan detik.

12. DeepL Pro

Versi berbayar menawarkan tanpa batas karakter, privasi lebih tinggi, dan integrasi API.

13. Integrasi API

Bisa digunakan untuk website atau aplikasi lain.

14. Dukungan Banyak Bahasa

Mendukung berbagai bahasa populer dunia dengan kualitas tinggi.

DeepL Translate adalah salah satu aplikasi penerjemah terbaik berkat akurasi tinggi, fitur lengkap, dan teknologi AI canggih, cocok untuk pelajar hingga profesional. (Z-4)

Sumber: deepl, gizmologi