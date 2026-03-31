14 Fitur DeepL Translate yang Wajib Diketahui

Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
DEEPL Translate adalah layanan penerjemah bahasa berbasis kecerdasan buatan yang digunakan untuk menerjemahkan teks, dokumen, suara, dan gambar ke berbagai bahasa secara otomatis.
DeepL Translate merupakan aplikasi dan layanan penerjemahan online yang dikembangkan oleh perusahaan asal Jerman, DeepL SE, dan pertama kali diluncurkan pada tahun 2017.
DeepL dikenal dengan kualitas terjemahan yang natural dan mendekati bahasa manusia.
Menggunakan teknologi AI untuk memahami konteks kalimat, bukan sekadar kata per kata.
Bisa memilih gaya bahasa sesuai kebutuhan.
Mendukung file seperti Word dan PowerPoint tanpa mengubah format.
Bisa mendengarkan cara pengucapan hasil terjemahan.
Tersedia di Windows, Mac, Android, dan iOS.
Otomatis mendeteksi bahasa sumber tanpa perlu dipilih manual.
Tinggal tempel teks, langsung diterjemahkan secara instan.
Memberikan pilihan kata lain untuk hasil terjemahan yang lebih tepat.
DeepL menjaga privasi pengguna, terutama untuk versi Pro.
Hasil terjemahan muncul dalam hitungan detik.
Versi berbayar menawarkan tanpa batas karakter, privasi lebih tinggi, dan integrasi API.
Bisa digunakan untuk website atau aplikasi lain.
Mendukung berbagai bahasa populer dunia dengan kualitas tinggi.
DeepL Translate adalah salah satu aplikasi penerjemah terbaik berkat akurasi tinggi, fitur lengkap, dan teknologi AI canggih, cocok untuk pelajar hingga profesional. (Z-4)
Sumber: deepl, gizmologi
DeepL Translate dapat membuat penggunanya menerjemahkan kata, kalimat, atau paragraf, mendapatkan terjemahan yang lebih natural dibanding mesin penerjemah biasa
