Cara Install DeepL Translate di PC

Buka browser, lalu akses https://www.deepl.com/app
Pastikan selalu unduh dari situs resmi agar aman dan bebas malware.
2. Pilih Versi yang Sesuai
Windows klik tombol Download for Windows.
Mac klik tombol Download for Mac.
3. Unduh Installer
File installer biasanya berekstensi .exe untuk Windows atau .dmg untuk Mac.
Tunggu proses download selesai.
4. Jalankan Installer
Windows
Klik dua kali file .exe
Ikuti instruksi di layar.
Mac
Klik file .dmg
Drag ikon DeepL ke folder Applications.
5. Buka Aplikasi DeepL
Setelah install selesai, buka aplikasi dari Start Menu atau Applications.
Masuk atau daftar akun jika diminta.
6. Atur Preferensi
Pilih bahasa utama dan bahasa target.
Aktifkan shortcut atau fitur translate from clipboard jika ingin cepat menerjemahkan teks.
7. Mulai Menggunakan
Salin teks yang ingin diterjemahkan.
Buka DeepL lalu teks akan muncul otomatis atau klik translate.
Bisa juga ketik langsung di aplikasi.
Saat instalasi, pastikan PC terhubung ke internet karena DeepL membutuhkan koneksi online, gunakan akun Pro untuk fitur tambahan seperti terjemahan dokumen dan akses offline, serta periksa update aplikasi secara berkala agar fitur terbaru tersedia. (Z-4)