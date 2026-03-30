Berikut Cara Install DeepL Translate di PC(Doc Microsoft Store)

DEEPL Translate adalah aplikasi dan layanan online yang digunakan untuk menerjemahkan teks atau dokumen antarbahasa secara cepat dan akurat menggunakan teknologi AI.

DeepL Translate dapat membuat penggunanya menerjemahkan kata, kalimat, atau paragraf, mendapatkan terjemahan yang lebih natural dibanding mesin penerjemah biasa, serta menerjemahkan dokumen langsung.

1. Kunjungi Situs Resmi DeepL

Buka browser, lalu akses https://www.deepl.com/app

Pastikan selalu unduh dari situs resmi agar aman dan bebas malware.

2. Pilih Versi yang Sesuai

Windows klik tombol Download for Windows.

Mac klik tombol Download for Mac.

3. Unduh Installer

File installer biasanya berekstensi .exe untuk Windows atau .dmg untuk Mac.

Tunggu proses download selesai.

4. Jalankan Installer

Windows

Klik dua kali file .exe

Ikuti instruksi di layar.

Mac

Klik file .dmg

Drag ikon DeepL ke folder Applications.

5. Buka Aplikasi DeepL

Setelah install selesai, buka aplikasi dari Start Menu atau Applications.

Masuk atau daftar akun jika diminta.

6. Atur Preferensi

Pilih bahasa utama dan bahasa target.

Aktifkan shortcut atau fitur translate from clipboard jika ingin cepat menerjemahkan teks.

7. Mulai Menggunakan

Salin teks yang ingin diterjemahkan.

Buka DeepL lalu teks akan muncul otomatis atau klik translate.

Bisa juga ketik langsung di aplikasi.

Saat instalasi, pastikan PC terhubung ke internet karena DeepL membutuhkan koneksi online, gunakan akun Pro untuk fitur tambahan seperti terjemahan dokumen dan akses offline, serta periksa update aplikasi secara berkala agar fitur terbaru tersedia. (Z-4)

Sumber: deeplsupport, ldplayer