Garmin Epix Pro (Gen 2): Smartwatch Premium Tangguh dengan Layar AMOLED dan Baterai Tahan Lama

Ilustrasi(garmin.co.id)

GARMIN Epix Pro (Gen 2) hadir sebagai smartwatch premium yang dirancang khusus untuk para atlet dan pecinta aktivitas outdoor. Menggabungkan desain tangguh berstandar militer dengan layar AMOLED yang tajam, perangkat ini menawarkan keseimbangan antara performa, daya tahan, dan tampilan visual yang memukau.

Dirilis pada 31 Mei 2023, smartwatch ini merupakan penyempurnaan dari seri Epix sebelumnya dengan sejumlah peningkatan signifikan. Di Indonesia, perangkat ini telah tersedia melalui distributor resmi TAM serta berbagai platform e-commerce, sehingga mudah diakses oleh konsumen.

Salah satu daya tarik utama Garmin Epix Pro (Gen 2) adalah layar AMOLED dengan fitur always-on display. Layar ini mampu menampilkan warna yang cerah dan tajam, bahkan di bawah sinar matahari. Selain itu, smartwatch ini juga dibekali teknologi multi-band GNSS dengan SatIQ™ yang mendukung berbagai sistem navigasi seperti GPS, GLONASS, Galileo, hingga BeiDou untuk akurasi lokasi yang lebih presisi.

Baca juga : 9 Pilihan Smartwatch Terbaik, Dijamin Membuat Tampilanmu Semakin Stylish

Fitur unggulan lainnya adalah senter LED terintegrasi yang sangat membantu dalam kondisi minim cahaya. Dari sisi kesehatan, smartwatch ini menggunakan sensor detak jantung Elevate Gen 5 yang lebih akurat, bahkan saat aktivitas intens. Pengguna juga mendapatkan berbagai metrik latihan lanjutan seperti VO2 Max, Training Readiness, hingga Endurance Score untuk memantau performa secara mendalam.

Untuk kebutuhan eksplorasi, Garmin Epix Pro (Gen 2) dilengkapi peta TopoActive, navigasi turn-by-turn, serta dukungan berbagai mode olahraga. Ketahanan air hingga 10 ATM membuatnya aman digunakan untuk berenang maupun aktivitas air lainnya.

Daya tahan baterai menjadi keunggulan utama. Varian terbesar 51mm mampu bertahan hingga 31 hari dalam mode smartwatch, menjadikannya salah satu yang terbaik di kelasnya. Selain itu, smartwatch ini juga mendukung penyimpanan musik, Garmin Pay, serta konektivitas lengkap seperti Bluetooth dan Wi-Fi.

Di Indonesia, harga Garmin Epix Pro (Gen 2) mulai dari Rp17 jutaan hingga Rp19,6 jutaan, tergantung varian dan material.

Dengan fitur lengkap, daya tahan luar biasa, serta desain premium, smartwatch ini menjadi pilihan ideal bagi pengguna yang membutuhkan perangkat tangguh untuk aktivitas ekstrem maupun penggunaan sehari-hari.

