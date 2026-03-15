Garmin Spy Pole & Sonar 360 Derajat: Revolusi Deteksi Ikan 2026

Garmin Spy Pole & Transduser GT360UHD.(Dok. Garmin)

GARMIN kembali mengukuhkan posisinya sebagai pemimpin teknologi kelautan dengan meluncurkan sistem sonar 360 derajat terbaru. Inovasi yang diperkenalkan pada Rabu (11/03/2026) ini dirancang khusus untuk memberikan pandangan bawah air yang komprehensif bagi para pemancing tanpa perlu memindai ulang secara manual.

Sistem mutakhir ini mengintegrasikan transduser GT360UHD dengan unit kontrol bermotor yang diberi nama Spy Pole. Kombinasi keduanya mampu menghasilkan citra sonar bird’s eye yang sangat detail, memungkinkan deteksi ikan dan struktur bawah air dalam format 2D maupun 3D secara presisi.

Keunggulan Teknologi OneVü dan True Motion

Spy Pole terbaru ini mengusung teknologi sonar OneVü yang menjanjikan citra jernih dan tajam dari segala arah di sekitar perahu. Salah satu fitur unggulannya adalah True Motion, sebuah sistem yang terintegrasi langsung dengan GPS. Teknologi ini berfungsi mempertahankan posisi sonar secara riil, sehingga pemancing tetap dapat memantau lokasi ikan meskipun perahu sedang bergerak.

Selain itu, Spy Pole dilengkapi dengan kemampuan memindai dan menyimpan data citra sonar dalam jangkauan luas dengan sistem buffer yang diperbarui secara kontinu. Hal ini memastikan tidak ada detail bawah air yang terlewatkan oleh pemancing.

Integrasi LiveScope dan Kontrol Nirkabel

Kehadiran fitur LiveScope menambah dimensi baru dalam pengalaman memancing. Pengguna kini dapat melihat citra 3D pada satu layar sekaligus melakukan overlay pancaran untuk memantau arah LiveScope dalam mode 2D.

Untuk meningkatkan akurasi, Garmin menyematkan teknologi SpyLock dan SpyScan. Fitur ini membantu pemancing mengarahkan transduser LiveScope tepat pada titik yang diinginkan untuk menemukan kerumunan ikan dengan lebih cepat.

Dari sisi operasional, Spy Pole menawarkan kemudahan melalui kontrol kaki nirkabel (wireless foot control) berprofil rendah. Pengguna juga dapat memasang remot kontrol gerakan pada joran atau mengendalikannya melalui bilah kontrol khusus pada plotter peta Garmin yang kompatibel

Fleksibilitas Pemasangan

Spy Pole dirancang dengan sistem pelepas cepat (quick-release), sehingga sangat mudah dilepas-pasang pada motor tempel Force, Force Pro, maupun dudukan lambung kapal.

Daftar Harga Garmin Spy Pole Terbaru (Maret 2026)

Berikut adalah rincian harga perangkat Spy Pole dan Transduser GT360UHD dengan estimasi konversi ke Mata Uang Rupiah:

Produk Spesifikasi Estimasi Harga (Rupiah) Spy Pole 42 Inci Kompatibel LiveScope Rp35.700.000 - Rp36.300.000 Spy Pole 49 Inci Kompatibel LiveScope Rp40.500.000 - Rp41.100.000 Transduser GT360UHD Unit Terpisah Rp20.200.000 - Rp20.600.000

Disclaimer: Estimasi harga di atas berdasarkan kurs AUD per Maret 2026. Harga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi pasar dan kebijakan distributor resmi di Indonesia. (H-3)