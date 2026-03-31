Berikut Rekomendasi HP Gaming Murah Terbaik 2026

HP gaming adalah jenis smartphone yang dirancang khusus untuk menjalankan game dengan performa tinggi, sehingga bisa memainkan game berat dengan lancar tanpa lag.

HP gaming merupakan ponsel yang memiliki spesifikasi lebih tinggi dari HP biasa, terutama pada bagian prosesor, RAM, GPU, layar dan baterai besar.

Tujuannya agar pengalaman bermain game seperti PUBG, Mobile Legends, atau COD Mobile jadi lebih smooth dan responsif.

Berikut 5 Rekomendasi HP Gaming Murah Terbaik 2026

1. ADVAN X1

HP murah 1 jutaan dengan layar 120Hz dan chipset Helio G series untuk gaming ringan. Punya harga sangat terjangkau, layar 120Hz, cocok untuk main ML dan FF.

2. Realme Note 80

HP murah dengan baterai besar 6300mAh cocok untuk gaming lama tanpa sering ngecas. Memiliki baterai super awet, cocok untuk gamer santai.

3. Infinix Smart 20

HP gaming entry level dengan layar 120Hz dan harga sangat murah. Harga Rp1 jutaan, layar smooth 120Hz, cocok game ringan.

4. Samsung A07

HP murah dengan performa stabil dan dukungan jaringan 5G untuk gaming online lebih lancar. Brand terpercaya dan stabil untuk game online.

5. Redmi Note 15 5G

Versi lebih kencang dengan Snapdragon terbaru dan layar AMOLED 120Hz. Dengan chipset lebih powerful, cocok PUBG dan COD Mobile.

Sumber: pricebook, erablue