7 Rekomendasi HP Rp2 Jutaan Terbaik Februari 2026, dari Infinix hingga Samsung

PASAR smartphone kelas menengah (mid-range) di awal tahun 2026 semakin kompetitif. Dengan budget di rentan Rp2 juta hingga Rp2.999.000, konsumen kini sudah bisa mendapatkan fitur yang dulunya hanya ada di kelas flagship, seperti layar AMOLED dengan refresh rate 144Hz, pengisian daya super cepat, hingga kamera dengan stabilisasi OIS.
Berdasarkan riset pasar terbaru Februari 2026, MI-Studio telah merangkum daftar HP 2 jutaan terbaik yang paling layak untuk Anda miliki.
Menjadi primadona baru bagi para gamer, Infinix Note 50X 5G menawarkan performa paling kencang di kelas harganya.
Bagi pecinta brand Samsung, Galaxy A17 hadir dengan jaminan update software jangka panjang dan layar Super AMOLED yang sangat tajam.
Poco kembali merusak harga pasar dengan membawa fitur OIS (Optical Image Stabilization) ke kelas 2 jutaan, membuat hasil video jauh lebih stabil.
Fokus pada durabilitas dan ketahanan baterai, vivo Y29 sangat cocok bagi pekerja lapangan atau pengguna dengan mobilitas tinggi.
|Model HP
|Chipset
|Layar
|Baterai
|Infinix Note 50X
|Dimensity 7300
|AMOLED 120Hz
|5.500 mAh
|Samsung A17
|Helio G99 Ultra
|S-AMOLED 90Hz
|5.000 mAh
|Poco M7 Pro
|Dimensity 7025
|AMOLED 120Hz
|5.110 mAh
Memilih HP di rentang harga 2 jutaan pada tahun 2026 bergantung pada prioritas Anda. Jika Anda mencari performa hp gaming, Infinix Note 50X adalah juaranya. Namun, jika Anda menginginkan stabilitas kamera dan layar terbaik untuk konten, Poco M7 Pro atau Samsung Galaxy A17 bisa menjadi pilihan utama.
Apa HP 2 jutaan terbaik untuk gaming?
Infinix Note 50X 5G dengan chipset Dimensity 7300 Ultimate saat ini menjadi pilihan terbaik untuk performa gaming di harga 2 jutaan.
Apakah ada HP 2 jutaan yang sudah pakai OIS?
Ya, Poco M7 Pro 5G sudah dilengkapi dengan fitur OIS pada kamera utamanya untuk hasil foto dan video yang lebih stabil.
Biasanya HP gaming memiliki beberapa fitur penting seperti chipset atau processor kuat, RAM besar untuk multitasking cepat, penyimpanan internal luas untuk banyak file game
Daftar HP gaming RAM besar (12GB-24GB) dengan sistem pendingin terbaik 2026. Anti panas, chipset Snapdragon 8 Elite, dan baterai jumbo. Cek rekomendasi & harganya.
Tidak seperti ponsel biasa, HP gaming memiliki komponen hardware dan fitur yang mendukung pengalaman bermain game secara lebih lancar, responsif, dan nyaman
Selain bisa untuk fungsi umum, HP ini dibekali spesifikasi dan fitur yang membuat pengalaman gaming lebih mulus, responsif, dan nyaman dibanding HP biasa.
Game berat masa kini membutuhkan grafis, kecepatan, dan responsivitas HP biasa bisa menjalankan game, tapi mungkin dengan pengaturan grafis rendah, lag atau lebih cepat panas.
