7 Rekomendasi HP Rp2 Jutaan Terbaik Februari 2026, dari Infinix hingga Samsung

PASAR smartphone kelas menengah (mid-range) di awal tahun 2026 semakin kompetitif. Dengan budget di rentan Rp2 juta hingga Rp2.999.000, konsumen kini sudah bisa mendapatkan fitur yang dulunya hanya ada di kelas flagship, seperti layar AMOLED dengan refresh rate 144Hz, pengisian daya super cepat, hingga kamera dengan stabilisasi OIS.

Berdasarkan riset pasar terbaru Februari 2026, MI-Studio telah merangkum daftar HP 2 jutaan terbaik yang paling layak untuk Anda miliki.

Daftar HP 2 Jutaan Terbaik (Update Februari 2026)

1. Infinix Note 50X 5G

Menjadi primadona baru bagi para gamer, Infinix Note 50X 5G menawarkan performa paling kencang di kelas harganya.

Chipset: MediaTek Dimensity 7300 Ultimate

Layar: AMOLED 6.67 inci, 120Hz

Memori: RAM 8GB / ROM 256GB

Harga Estimasi: Rp2.599.000

2. Samsung Galaxy A17 4G

Bagi pecinta brand Samsung, Galaxy A17 hadir dengan jaminan update software jangka panjang dan layar Super AMOLED yang sangat tajam.

Chipset: MediaTek Helio G99 Ultra

Layar: Super AMOLED 6.7 inci, 90Hz

Kamera: 50MP (Utama) + 5MP (Ultrawide)

Harga Estimasi: Rp2.399.000

3. Poco M7 Pro 5G

Poco kembali merusak harga pasar dengan membawa fitur OIS (Optical Image Stabilization) ke kelas 2 jutaan, membuat hasil video jauh lebih stabil.

Chipset: Dimensity 7025 Ultra

Layar: Flow AMOLED 6.67 inci, 120Hz

Fitur Unggulan: Kamera 50MP OIS, Fast Charging 45W

Harga Estimasi: Rp2.799.000

4. vivo Y29

Fokus pada durabilitas dan ketahanan baterai, vivo Y29 sangat cocok bagi pekerja lapangan atau pengguna dengan mobilitas tinggi.

Baterai: 6.500 mAh (Jumbo)

Pengisian Daya: 44W FlashCharge

Memori: RAM 8GB / ROM 256GB

Harga Estimasi: Rp2.499.000

Tabel Perbandingan Spesifikasi Kunci

Model HP Chipset Layar Baterai Infinix Note 50X Dimensity 7300 AMOLED 120Hz 5.500 mAh Samsung A17 Helio G99 Ultra S-AMOLED 90Hz 5.000 mAh Poco M7 Pro Dimensity 7025 AMOLED 120Hz 5.110 mAh

Kesimpulan

Memilih HP di rentang harga 2 jutaan pada tahun 2026 bergantung pada prioritas Anda. Jika Anda mencari performa hp gaming, Infinix Note 50X adalah juaranya. Namun, jika Anda menginginkan stabilitas kamera dan layar terbaik untuk konten, Poco M7 Pro atau Samsung Galaxy A17 bisa menjadi pilihan utama.

People Also Ask (FAQ)

Apa HP 2 jutaan terbaik untuk gaming?

Infinix Note 50X 5G dengan chipset Dimensity 7300 Ultimate saat ini menjadi pilihan terbaik untuk performa gaming di harga 2 jutaan.

Apakah ada HP 2 jutaan yang sudah pakai OIS?

Ya, Poco M7 Pro 5G sudah dilengkapi dengan fitur OIS pada kamera utamanya untuk hasil foto dan video yang lebih stabil.