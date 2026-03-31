Berikut Cara Install Sketchable Plus di Laptop(Doc Microsoft Store)

SKETCHABLE Plus adalah aplikasi menggambar dan desain digital untuk perangkat Windows yang digunakan untuk membuat sketsa, melukis, serta mengedit gambar secara digital.

Sketchable Plus merupakan versi premium dari aplikasi Sketchable yang dirancang untuk para seniman digital maupun pengguna umum agar bisa berkreasi langsung di laptop atau perangkat layar sentuh.

1. Buka Microsoft Store

Klik tombol Start di laptop.

Cari dan buka aplikasi Microsoft Store.

2. Cari Sketchable Plus

Di kolom pencarian, ketik Sketchable Plus.

Pilih aplikasi Sketchable Plus.

3. Install

Klik tombol Install atau Get.

Tunggu proses download dan instalasi selesai.

4. Login

Masuk menggunakan akun Microsoft jika diminta.

5. Buka Aplikasi

Setelah terpasang, klik Open.

Atau cari di menu Start Sketchable Plus.

Install Sketchable Plus di laptop cukup mudah lewat Microsoft Store. Tinggal cari, install, dan langsung bisa dipakai untuk menggambar atau desain. (Z-4)

Sumber: nasabamedia, windowsblog