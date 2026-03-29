Berikut Fitur Sketchable Plus yang Jarang Diketahui

SKETCHABLE Plus adalah aplikasi menggambar dan melukis digital yang dirancang khusus untuk perangkat Windows, terutama yang mendukung layar sentuh dan stylus seperti Surface.

Sketchable Plus merupakan versi berbayar dari aplikasi Sketchable yang menawarkan fitur lebih lengkap untuk kebutuhan ilustrasi, desain, dan sketsa digital.

Berikut 14 Fitur Sketchable Plus yang Jarang Diketahui

1. Layer Tanpa Batas

Kamu bisa membuat banyak layer untuk memisahkan objek, sehingga editing lebih rapi.

Baca juga : 14 Fitur Sketchable Plus Paling Berguna untuk Desain

2. Custom Brush

Bisa mengatur sendiri ukuran, tekstur, dan tekanan brush sesuai kebutuhan.

3. Precision Mode

Mode ini membantu menggambar lebih detail dan presisi, cocok untuk ilustrasi halus.

4. Dukungan Stylus Sensitivity

Mendukung stylus dengan sensitivitas tekanan.

5. Ruler dan Shape Tool

Memudahkan membuat garis lurus, lingkaran, dan bentuk geometris.

6. Color Picker Advanced

Memilih warna dengan lebih detail, termasuk opacity dan gradasi.

7. Clip Layers

Menggambar di dalam area tertentu tanpa keluar dari batas objek.

8. Mirror Drawing

Fitur menggambar simetris secara otomatis.

9. Export Time lapse

Bisa merekam proses menggambar menjadi video.

10. Auto Save

Menyimpan proyek secara otomatis agar tidak hilang.

11. Zoom Ultra Halus

Zoom hingga detail kecil tanpa pecah.

12. Import dan Export Beragam Format

Mendukung PNG, JPG, dan format gambar lainnya.

13. Gesture Shortcut

Menggunakan sentuhan jari untuk undo, redo, zoom.

14. Canvas Custom Size

Bisa mengatur ukuran kanvas sesuai kebutuhan, misalnya untuk poster atau ilustrasi besar.

Sketchable Plus bukan sekadar aplikasi menggambar biasa, tetapi punya banyak fitur tersembunyi yang bisa membantu kamu membuat karya lebih profesional. (Z-4)

Sumber: nesabamedia, quora