Proyektor Terbaik 2026 di Bawah $500, Bioskop Rumah Jadi Lebih Terjangkau

TREN menghadirkan pengalaman bioskop di rumah semakin diminati, terutama dengan hadirnya proyektor terjangkau yang menawarkan kualitas gambar tinggi. Di tahun 2026, pasar proyektor di bawah $500 atau sekitar Rp 7–8 jutaan semakin kompetitif dengan fitur yang kian canggih.

Sejumlah model bahkan sudah mendukung resolusi Full HD hingga 4K upscaling, konektivitas nirkabel, serta sistem audio bawaan. Hal ini membuat proyektor menjadi solusi praktis untuk menikmati film, serial, hingga gaming di rumah tanpa perlu layar televisi besar.

Berikut beberapa rekomendasi proyektor terbaik di kelas ini:

VIZONY FHD 1080p Projector Proyektor ini menawarkan resolusi Full HD dengan tingkat kecerahan sekitar 800 ANSI lumen. Dilengkapi konektivitas WiFi 5G dan Bluetooth, perangkat ini cocok untuk streaming langsung dari smartphone atau laptop. Cocok untuk penggunaan indoor dengan pencahayaan terkontrol.

Kodak Luma 500 Pico Projector Mengusung desain ringkas dan portabel, proyektor ini memiliki sistem smart built-in yang memungkinkan akses ke layanan streaming tanpa perangkat tambahan. Ideal untuk pengguna yang menginginkan fleksibilitas tinggi dan mudah dibawa ke mana saja.

Voplls Mini Projector 1080p Menjadi salah satu opsi paling ekonomis, proyektor ini tetap mendukung resolusi Full HD dan kompatibel dengan berbagai perangkat seperti laptop, konsol game, dan smartphone. Cocok untuk pemula yang ingin mencoba pengalaman home theater dengan budget minim.

DBPOWER 4K WiFi Projector Proyektor ini menawarkan dukungan 4K upscaling dengan konektivitas modern. Kualitas gambar yang stabil serta fitur tambahan seperti koneksi nirkabel menjadikannya pilihan seimbang antara harga dan performa.

Dalam memilih proyektor, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Tingkat kecerahan atau ANSI lumen menjadi faktor utama, terutama jika digunakan di ruangan yang tidak sepenuhnya gelap. Selain itu, resolusi native akan menentukan ketajaman gambar yang dihasilkan.

Fitur tambahan seperti auto keystone, fokus otomatis, dan konektivitas juga menjadi nilai plus yang dapat meningkatkan kenyamanan penggunaan. Dengan kombinasi fitur tersebut, pengalaman menonton di rumah bisa semakin mendekati kualitas bioskop.

Dengan semakin banyaknya pilihan proyektor di bawah $500, kini siapa pun bisa menghadirkan hiburan berkualitas tanpa harus mengeluarkan biaya besar. (H-2)