Masa Depan Anak Jadi Taruhan

Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.

Cara Melacak HP Android Hilang Pakai Browser dan Aplikasi

Reynaldi Andrian Pamungkas
29/3/2026 18:30
MELACAK HP Android adalah proses mencari atau mengetahui lokasi perangkat Android yang hilang atau tidak diketahui keberadaannya menggunakan teknologi seperti GPS, internet, dan akun pengguna.

Biasanya, pelacakan dilakukan melalui layanan seperti Find My Device dari Google, atau aplikasi lain yang terhubung dengan perangkat tersebut.

Berikut Cara Melacak HP Android Hilang

1. Cara Melacak HP Android via Browser

  • Buka browser di HP lain atau laptop.
  • Kunjungi situs https://www.google.com/android/find
  • Login dengan akun Google yang sama di HP yang hilang
  • Pilih perangkat yang ingin dilacak
  • Lokasi HP akan muncul di peta

2. Cara Melacak HP Android via Aplikasi

  • Install aplikasi Find My Device di HP lain
  • Login dengan akun Google kamu
  • Pilih HP yang hilang
  • Lihat lokasi HP secara real time

Agar bisa dilacak, pastikan HP dalam keadaan menyala, GPS atau lokasi aktif, terhubung ke internet, serta akun Google masih login di HP tersebut.

Baca juga : Cara Lacak HP yang Hilang dengan Mudah dan Cepat

HP Android yang terhubung ke internet akan mengirimkan lokasi melalui GPS ke server, lalu ditampilkan di peta yang bisa diakses lewat browser atau aplikasi.

Melacak HP Android adalah cara untuk menemukan dan mengamankan perangkat dengan bantuan teknologi digital agar tidak disalahgunakan oleh orang lain. (Z-4)

Sumber: biznethome, telkomsel



Editor : Reynaldi
