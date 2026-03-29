Cara Melacak HP Android Hilang Pakai Browser dan Aplikasi

Berikut Cara Melacak HP Android Hilang

MELACAK HP Android adalah proses mencari atau mengetahui lokasi perangkat Android yang hilang atau tidak diketahui keberadaannya menggunakan teknologi seperti GPS, internet, dan akun pengguna.

Biasanya, pelacakan dilakukan melalui layanan seperti Find My Device dari Google, atau aplikasi lain yang terhubung dengan perangkat tersebut.

1. Cara Melacak HP Android via Browser

Buka browser di HP lain atau laptop.

Kunjungi situs https://www.google.com/android/find

Login dengan akun Google yang sama di HP yang hilang

Pilih perangkat yang ingin dilacak

Lokasi HP akan muncul di peta

2. Cara Melacak HP Android via Aplikasi

Install aplikasi Find My Device di HP lain

Login dengan akun Google kamu

Pilih HP yang hilang

Lihat lokasi HP secara real time

Agar bisa dilacak, pastikan HP dalam keadaan menyala, GPS atau lokasi aktif, terhubung ke internet, serta akun Google masih login di HP tersebut.

HP Android yang terhubung ke internet akan mengirimkan lokasi melalui GPS ke server, lalu ditampilkan di peta yang bisa diakses lewat browser atau aplikasi.

Melacak HP Android adalah cara untuk menemukan dan mengamankan perangkat dengan bantuan teknologi digital agar tidak disalahgunakan oleh orang lain. (Z-4)

Sumber: biznethome, telkomsel