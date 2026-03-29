Masa Depan Anak Jadi Taruhan

Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.

Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

5 Aplikasi Dengar Musik Terlengkap di HP

Reynaldi Andrian Pamungkas
29/3/2026 17:30
Berikut Aplikasi Dengar Musik Terlengkap di HP

APLIKASI dengar musik adalah aplikasi digital yang digunakan untuk memutar, streaming, dan mengelola lagu atau audio melalui perangkat seperti smartphone, tablet, atau komputer.

Aplikasi ini bisa membuat penggunanya untuk mendengarkan lagu secara online atau offline, membuat dan mengatur playlist musik, menemukan lagu baru melalui rekomendasi, melihat lirik lagu dan informasi artis.

1. Spotify

Aplikasi musik paling populer di dunia. Memiliki koleksi lagu sangat lengkap, fitur playlist otomatis dan rekomendasi pintar, bisa gratis atau premium.

2. YouTube Music

Cocok buat kamu yang suka lagu versi unik. Memiliki banyak lagu, termasuk remix, cover, dan live, terhubung langsung dengan YouTube, ada versi gratis dan premium.

3. Apple Music

Aplikasi musik dengan kualitas suara tinggi. Kelebihannya memiliki audio jernih, tanpa iklan, playlist eksklusif dan kurasi profesional.

4. JOOX

Sangat populer di Indonesia dan Asia. Kelebihannya banyak lagu lokal dan internasional, fitur lirik real time, ada versi gratis dan premium.

5. SoundCloud

Tempat terbaik untuk musik unik dan indie. Kelebihannya ada banyak lagu dari kreator independen, banyak remix dan lagu yang tidak ada di aplikasi lain, bisa upload musik sendiri.

Aplikasi dengar musik dapat membuat penggunanya menikmati berbagai lagu kapan saja dan di mana saja tanpa perlu menggunakan media fisik seperti CD atau radio. (Z-4)

Sumber: telkomsel, axis



Editor : Reynaldi
