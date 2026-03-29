3 Smart TV Huawei Terbaru 2026, Pilihan Terbaik untuk Hiburan di Rumah

Smart TV Huawei terbaru 2026 yang wajib dibeli.(Dok. Huawei)

HUAWEI terus menunjukkan agresivitasnya dalam menghadirkan inovasi teknologi. Tidak hanya dikenal lewat produk smartphone, perusahaan asal Tiongkok ini juga semakin kuat bersaing di pasar perangkat wearable, laptop, hingga Smart TV.

Sejak terjun ke segmen Smart TV, Huawei konsisten menghadirkan teknologi unggulan pada setiap produknya. Mulai dari desain yang ramping, teknologi layar modern, refresh rate tinggi, hingga fitur AI canggih, semuanya dirancang untuk meningkatkan pengalaman menonton pengguna.

Bagi Anda yang sedang mencari Smart TV Huawei terbaru untuk dibeli pada 2026, berikut tiga model yang patut dipertimbangkan.

1. Huawei Vision Smart TV 5 Pro

Huawei Vision Smart TV 5 Pro hadir sebagai salah satu Smart TV Huawei terbaik dengan teknologi layar canggih dan kualitas audio yang mumpuni. Televisi ini menggunakan panel LCD VA soft dengan resolusi 3840 x 2160 piksel dan dilengkapi teknologi Super MiniLED untuk menghadirkan tampilan yang efisien sekaligus tajam.

Layar Smart TV ini juga mendukung ekosistem HDR Vivid yang mampu menampilkan pencahayaan dan bayangan secara lebih alami. Hasilnya, pengalaman menonton terasa lebih hidup dan realistis.

Huawei menyediakan Vision Smart TV 5 Pro dalam tiga pilihan ukuran, yakni 65 inci, 75 inci, dan 85 inci.

Dari sisi performa, perangkat ini menjalankan HarmonyOS 4.3, dipadukan dengan RAM 4GB dan penyimpanan internal 128GB. Huawei juga membekalinya dengan chip Honghu ultra jernih dan chip AI vision untuk memastikan performa yang stabil dan pengalaman penggunaan yang optimal.

Saat ini, Huawei Vision Smart TV 5 Pro masih dipasarkan di Tiongkok dengan harga mulai dari 5.999 yuan.

Huawei Mate TV menjadi salah satu produk yang mencuri perhatian karena disebut sebagai Smart TV Huawei terbaru dengan performa tinggi. Perangkat ini menggunakan prosesor dual-core kelas atas yang diklaim mampu meningkatkan kinerja hingga 490 persen.

Smart TV ini juga dibekali chip Honghu Vivid yang mendukung resolusi 4K secara real-time. Dari sisi sistem operasi, Huawei Mate TV sudah menjalankan HarmonyOS 5.1 serta didukung fitur Harmony AI untuk pengalaman yang lebih pintar dan modern.

Keunggulan lainnya terletak pada dukungan teknologi Nearlink yang memudahkan konektivitas dengan berbagai perangkat lain dalam ekosistem Huawei.

Untuk model standar, Huawei Mate TV hadir dengan RAM 8GB dan memori internal 128GB. Pada sektor audio, varian ini dilengkapi enam speaker yang terdiri atas 2 full-range, 2 tweeter, dan 2 woofer.

Huawei Mate TV tersedia dalam beberapa pilihan ukuran layar, yaitu 65 inci, 75 inci, 85 inci, dan 98 inci. Di pasar Tiongkok, Smart TV ini dijual mulai dari 8.999 yuan.

3. Huawei Vision V5 Pro

Meski sudah diperkenalkan sejak 2024, Huawei Vision V5 Pro masih menjadi salah satu rekomendasi Smart TV Huawei yang layak dibeli pada 2026. Produk ini merupakan Smart TV layar besar andalan Huawei yang tersedia dalam ukuran 85 inci dan 98 inci.

Vision V5 Pro sudah dibekali teknologi Super MiniLED serta mendukung refresh rate tinggi 4K 120Hz. Kombinasi ini membuat tampilan visual lebih mulus, terutama saat digunakan untuk menonton konten beresolusi tinggi atau bermain gim.

Salah satu fitur unggulannya adalah Huawei Wireless Remote Control yang memungkinkan layar besar ini berfungsi layaknya smartphone raksasa hanya dalam hitungan detik.

Dari sisi dapur pacu, Huawei Vision V5 Pro menggunakan chip Honghu 900 dan HarmonyOS 4 yang mendukung komputasi AI kelas atas. Sementara untuk kualitas suara, Smart TV ini dilengkapi speaker pintar Huawei Sound X yang mampu menghadirkan efek audio ala bioskop.

Huawei Vision V5 Pro dipasarkan di Tiongkok dengan harga mulai dari 13.999 yuan.

Kesimpulan

Ketiga produk di atas menawarkan keunggulan masing-masing, mulai dari kualitas layar, performa chipset, hingga fitur AI dan audio premium. Jika Anda sedang mencari Smart TV Huawei terbaru 2026, Huawei Vision Smart TV 5 Pro, Huawei Mate TV, dan Huawei Vision V5 Pro bisa menjadi pilihan menarik sesuai kebutuhan dan anggaran. (Huawei Central/Huawei/Z-10)