Cek daftar lengkap HP Xiaomi, Redmi, dan POCO yang dapat update Android 17.

PENGGUNA Xiaomi, Redmi, dan POCO mulai menantikan kehadiran Android 17 yang diperkirakan diperkenalkan Google pada ajang Google I/O 2026. Acara tahunan tersebut memang telah dijadwalkan berlangsung pada 19-20 Mei 2026, sehingga momen itu dinilai menjadi titik awal hadirnya beta Android 17 untuk sejumlah perangkat flagship.

Mengacu pada pola rilis beberapa tahun terakhir, Xiaomi kerap bergerak cepat dengan membuka program beta Android terbaru bertepatan dengan keynote Google I/O. Karena itu, banyak pihak memperkirakan skenario serupa akan kembali terjadi tahun ini, meski hingga kini Xiaomi belum merilis pengumuman resmi mengenai jadwal rollout Android 17 untuk perangkatnya.

Android 17 juga diperkirakan akan hadir beriringan dengan pengembangan HyperOS 4.0. Sejumlah laporan menyebut pembaruan ini bakal fokus pada peningkatan efisiensi baterai, stabilitas sistem, performa yang lebih responsif, serta kontrol privasi yang semakin ketat. Namun, detail fitur final masih menunggu pengumuman resmi dari Google dan Xiaomi.

Versi stabil Android 17 untuk perangkat Xiaomi diperkirakan meluncur bertahap setelah fase beta dimulai. Seperti biasanya, model flagship kemungkinan menjadi yang pertama menerima pembaruan, lalu disusul lini Redmi dan POCO dalam beberapa bulan berikutnya. Prediksi ini sejalan dengan laporan media teknologi yang merangkum pola update Xiaomi dan daftar perangkat dari program Android Enterprise Recommended (AER).

Daftar Perangkat Xiaomi yang Berpotensi Mendapat Android 17

Berdasarkan kompilasi laporan XiaomiTime dan Nextpit, serta referensi dari daftar perangkat Android Enterprise Recommended, berikut deretan perangkat Xiaomi yang disebut berpeluang menerima Android 17. Perlu dicatat, daftar ini masih bersifat prediksi dan belum menjadi konfirmasi resmi rollout global dari Xiaomi.

Lini Xiaomi

Xiaomi 17, 17 Pro, 17 Pro Max, 17 Ultra Xiaomi 15, 15 Pro, 15 Ultra, 15S Pro, 15T, 15T Pro Xiaomi 14, 14 Pro, 14 Ultra, 14 Civi, 14T Xiaomi 13, 13 Pro, 13 Ultra, 13T, 13T Pro Xiaomi Mix Flip dan Mix Flip 2 Xiaomi Mix Fold 3 dan Mix Fold 4 Xiaomi Civi 4 Pro dan Civi 5 Pro Xiaomi Pad 7, 7 Pro, 7 Ultra, 7S Pro 12.5 Xiaomi Pad 8 dan 8 Pro Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 dan Pad Mini

Lini Redmi

Redmi K80, K80 Pro, K80 Ultra Redmi K90m, K90 Pro Max Redmi K70, K70 Ultra, K70e Redmi K60 Ultra Redmi Note 15 Series Redmi Note 14 Series Redmi 15, 15 4G, 15C 4G/5G Redmi 14R 5G dan Redmi A5 4G Redmi Turbo 3, Turbo 4, Turbo 4 Pro, Turbo 5 Series Redmi Pad 2 Series dan Redmi K Pad

Lini POCO

POCO F8 Pro dan F8 Ultra POCO F7, F7 Pro, F7 Ultra POCO F6 dan F6 Pro POCO X7 dan X7 Pro POCO X6 Pro POCO M8 5G dan M8 Pro 5G POCO M7 Series POCO C85 4G/5G dan POCO C71 POCO Pad M1 dan Pad X1

Jika mengacu pada pola pembaruan Xiaomi, prioritas pertama kemungkinan akan diberikan ke seri flagship terbaru. Sementara itu, pengguna Redmi dan POCO biasanya harus menunggu distribusi bertahap hingga sistem dinilai cukup stabil untuk rilis yang lebih luas.

Meski begitu, pengguna tetap disarankan menunggu pengumuman resmi Xiaomi untuk memastikan apakah perangkat mereka benar-benar masuk daftar akhir penerima Android 17. Pasalnya, keberadaan perangkat dalam daftar AER atau prediksi media belum otomatis berarti rollout final akan tersedia di semua pasar. (Google I/O/XiaomiTime/Nextpit/Z-10)