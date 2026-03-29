Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
PENGGUNA Xiaomi, Redmi, dan POCO mulai menantikan kehadiran Android 17 yang diperkirakan diperkenalkan Google pada ajang Google I/O 2026. Acara tahunan tersebut memang telah dijadwalkan berlangsung pada 19-20 Mei 2026, sehingga momen itu dinilai menjadi titik awal hadirnya beta Android 17 untuk sejumlah perangkat flagship.
Mengacu pada pola rilis beberapa tahun terakhir, Xiaomi kerap bergerak cepat dengan membuka program beta Android terbaru bertepatan dengan keynote Google I/O. Karena itu, banyak pihak memperkirakan skenario serupa akan kembali terjadi tahun ini, meski hingga kini Xiaomi belum merilis pengumuman resmi mengenai jadwal rollout Android 17 untuk perangkatnya.
Android 17 juga diperkirakan akan hadir beriringan dengan pengembangan HyperOS 4.0. Sejumlah laporan menyebut pembaruan ini bakal fokus pada peningkatan efisiensi baterai, stabilitas sistem, performa yang lebih responsif, serta kontrol privasi yang semakin ketat. Namun, detail fitur final masih menunggu pengumuman resmi dari Google dan Xiaomi.
Versi stabil Android 17 untuk perangkat Xiaomi diperkirakan meluncur bertahap setelah fase beta dimulai. Seperti biasanya, model flagship kemungkinan menjadi yang pertama menerima pembaruan, lalu disusul lini Redmi dan POCO dalam beberapa bulan berikutnya. Prediksi ini sejalan dengan laporan media teknologi yang merangkum pola update Xiaomi dan daftar perangkat dari program Android Enterprise Recommended (AER).
Berdasarkan kompilasi laporan XiaomiTime dan Nextpit, serta referensi dari daftar perangkat Android Enterprise Recommended, berikut deretan perangkat Xiaomi yang disebut berpeluang menerima Android 17. Perlu dicatat, daftar ini masih bersifat prediksi dan belum menjadi konfirmasi resmi rollout global dari Xiaomi.
Jika mengacu pada pola pembaruan Xiaomi, prioritas pertama kemungkinan akan diberikan ke seri flagship terbaru. Sementara itu, pengguna Redmi dan POCO biasanya harus menunggu distribusi bertahap hingga sistem dinilai cukup stabil untuk rilis yang lebih luas.
Meski begitu, pengguna tetap disarankan menunggu pengumuman resmi Xiaomi untuk memastikan apakah perangkat mereka benar-benar masuk daftar akhir penerima Android 17. Pasalnya, keberadaan perangkat dalam daftar AER atau prediksi media belum otomatis berarti rollout final akan tersedia di semua pasar. (Google I/O/XiaomiTime/Nextpit/Z-10)
