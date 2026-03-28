Wyldheart, Game RPG Baru Garapan Eks Kreator Battlefront II dan DICE Resmi Diumumkan

PENGEMBANG game independen asal Swedia, Wayfinder Studios, resmi mengumumkan judul debut mereka bertajuk Wyldheart. Game bergenre action RPG kooperatif ini dijadwalkan meluncur untuk perangkat PC melalui tahap early access pada akhir tahun 2026.

Wayfinder Studios didirikan para veteran industri papan atas, di antaranya Dennis Brännvall, mantan Creative Director Star Wars Battlefront II, dan Fia Tjernberg, mantan Studio Director of Technical Design di EA DICE. Kehadiran para mantan petinggi DICE dan Mojang ini membawa ekspektasi tinggi terhadap kualitas teknis dan mekanisme permainan yang akan disuguhkan.

Berlatar di kerajaan fantasi Caerwyn yang telah runtuh, Wyldheart mengajak pemain menjelajahi peta dunia bersistem grid, mengunjungi berbagai kota, hingga berinteraksi dengan NPC yang memiliki detail kepribadian mendalam.

Game ini menawarkan struktur kampanye yang unik dengan durasi sekitar 10 jam konten cerita utama dan 15 jam konten opsional. Format ini sengaja dirancang agar lebih ramah bagi pemain yang ingin menyelesaikan petualangan bersama teman tanpa harus berkomitmen hingga puluhan jam dalam satu sesi.

Salah satu fitur unggulan yang ditawarkan adalah sistem progres karakter tanpa kelas (classless progression). Pemain bebas membangun identitas karakter dari 19 opsi latar belakang berbeda, namun tetap fleksibel dalam menggunakan senjata atau keahlian apa pun. Sebagai contoh, karakter berlatar belakang sebagai petani dapat menggunakan tongkat sihir walau mahir menggunakan pedang dan perisai.

Meski dapat dimainkan secara solo, Wyldheart dirancang dengan fokus utama pada pengalaman kooperatif yang mendukung hingga empat pemain. Game ini menggunakan sistem drop-in/drop-out yang memudahkan teman untuk bergabung atau keluar di tengah petualangan.

Selain itu, kerja sama tim sangat krusial dalam menjelajahi penjara bawah tanah yang penuh dengan jebakan dan berbagai musuh, mulai dari monster lendir hingga kerangka berzirah. Setiap karakter dalam tim bisa memiliki spesialisasi berbeda, ada yang lebih ahli mendeteksi jebakan, sementara yang lain mungkin memiliki senjata yang lebih efektif melawan tipe musuh tertentu.

Untuk mekanisme pertarungan, game ini mengusung sistem real-time yang menuntut ketepatan pemain dalam menyerang, menangkis, dan melakukan serangan balasan. Selain eksplorasi penjara bawah tanah, pemain juga akan disuguhi visual dunia yang kaya melalui berbagai misi yang tersedia di setiap kota.

Saat ini, Wyldheart sudah tersedia untuk masuk dalam daftar keinginan (wishlist) di platform Steam dan Epic Games Store. Wayfinder Studios juga berencana meluncurkan kampanye penggalangan dana melalui Kickstarter dalam waktu dekat. Setelah tahap early access di PC rampung, pihak studio merencanakan ekspansi perilisan menuju platform konsol. (GameSpew/RPGamer/Z-2)