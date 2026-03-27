Headline
E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

 Gana Buana
27/3/2026 23:15
Update PS3 Firmware 4.93 Dirilis Maret 2026, Ini Fitur dan Cara Installnya
Update PS3 Firmware 4.93 Dirilis Maret 2026.(Dok. Jagat Play)

MESKIPUN sudah berusia hampir dua dekade sejak peluncuran perdananya pada 2006, Sony secara mengejutkan merilis pembaruan sistem perangkat lunak (firmware) terbaru untuk PlayStation 3 (PS3) pada Maret 2026. Pembaruan ini membuktikan bahwa konsol legendaris tersebut masih mendapatkan perhatian dari Sony.

Pembaruan dengan versi 4.93 ini bukan membawa perubahan desain atau fitur baru yang revolusioner, melainkan sebuah langkah krusial untuk menjaga fungsionalitas utama konsol di era digital yang terus berkembang.

Apa Saja yang Baru di Update PS3 Versi 4.93?

Berdasarkan catatan rilis resmi dari Sony, berikut adalah detail spesifikasi dan perubahan dalam update firmware 4.93:

  • Pembaruan Kunci Enkripsi Blu-ray: Fungsi paling utama adalah memperbarui kunci enkripsi pemutar Blu-ray agar tetap bisa memutar film dan cakram game terbaru.
  • Peningkatan Performa Sistem: Optimasi stabilitas sistem agar navigasi menu XMB tetap lancar.
  • Keamanan Sistem: Penambalan celah keamanan (exploit) untuk menjaga ekosistem dari praktik modifikasi ilegal.
  • Kapasitas File: Pembaruan ini membutuhkan ruang kosong minimal 200 MB di penyimpanan internal.

Catatan Penting: Tanpa update ini, drive Blu-ray pada PS3 Anda mungkin tidak akan bisa membaca cakram film terbaru karena kunci enkripsi yang kedaluwarsa.

Cara Melakukan Update PS3

Pengguna dapat melakukan pembaruan dengan dua metode utama:

Metode Langkah-langkah
Update via Internet Pilih menu Settings > System Update > Update via Internet.
Update via USB Gunakan USB FAT32, simpan file update di folder PS3/UPDATE, lalu pilih Update via Storage Media.

Fakta Seputar Update PS3 2026

Apakah update ini menghapus game bajakan (CFW)?

Ya, pembaruan resmi dari Sony akan menimpa Custom Firmware (CFW) dan mengembalikan konsol ke status standar (Official Firmware), yang mungkin menyebabkan fitur modifikasi tidak lagi berfungsi.

Apakah PS3 masih mendukung aplikasi streaming?

Dukungan untuk aplikasi besar seperti Netflix telah resmi berakhir pada Maret 2026, sehingga PS3 kini lebih difokuskan sebagai konsol game retro dan pemutar media fisik.

Bagi pemilik PS3, pembaruan ini adalah pengingat akan daya tahan konsol yang pernah merajai pasar. Tetap lakukan update untuk menjaga keamanan dan fungsi perangkat Anda.



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Gana Buana
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved