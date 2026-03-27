Masa Depan Anak Jadi Taruhan

Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.

Samsung Browser untuk Windows Resmi Dirilis, Ini Fitur Unggulannya

Abi Rama
27/3/2026 21:26
tangkapan layar(Samsung Browser)

PERUSAHAAN Samsung Electronics memperluas ketersediaan browser miliknya dengan merilis Samsung Browser untuk sistem operasi Windows. Sebelumnya, browser ini merupakan aplikasi bawaan pada perangkat mobile Samsung.

Hadirnya versi Windows memungkinkan pengguna mengakses pengalaman browsing yang serupa di perangkat PC. Salah satu fitur yang disertakan adalah kemampuan melanjutkan aktivitas penelusuran dari perangkat mobile ke komputer, termasuk halaman yang sebelumnya dibuka.

Sinkronisasi Data dan Sistem Keamanan

Samsung Browser juga terhubung dengan Samsung Pass untuk mendukung penyimpanan data login serta pengisian formulir secara otomatis. Fitur ini dirancang untuk mempermudah akses ke berbagai layanan digital sekaligus menjaga keamanan data pengguna.

Menggunakan AI dalam Browser

Dalam versi terbarunya, Samsung menyematkan fitur berbasis kecerdasan buatan (AI) yang dikembangkan bersama Perplexity AI. Teknologi ini memungkinkan browser memahami perintah berbasis bahasa alami serta konteks halaman yang sedang dibuka.

Fitur tersebut dapat digunakan untuk membantu pengguna menavigasi konten, mengelola tab, hingga merangkum informasi dari beberapa halaman tanpa harus berpindah aplikasi.

Pencarian dan Navigasi Lebih Kontekstual

Kemampuan AI juga diterapkan dalam proses pencarian informasi. Pengguna dapat menemukan konten secara lebih spesifik tanpa harus membuka banyak halaman. Pada konten video, sistem dapat mengenali bagian tertentu dan memutar langsung pada segmen yang relevan.

Selain itu, pencarian riwayat browsing tidak lagi bergantung pada kata kunci atau waktu akses. Pengguna dapat menggunakan deskripsi sederhana untuk menemukan halaman yang pernah dibuka sebelumnya.

Pengelolaan Banyak Tab

Samsung Browser juga menghadirkan fitur yang memungkinkan pengguna melihat ringkasan dan perbandingan informasi dari beberapa tab sekaligus. Fitur ini ditujukan untuk membantu pengguna dalam memahami berbagai sumber informasi dalam satu tampilan.

Samsung Browser untuk Windows dapat digunakan pada perangkat dengan sistem operasi Windows 11 serta Windows 10 versi 1809 atau lebih baru. Sementara itu, fitur berbasis AI saat ini tersedia secara terbatas di Korea Selatan dan Amerika Serikat, dan direncanakan akan diperluas ke wilayah lain. (Samsung Newsroom/P-3)



Editor : Cahya Mulyana
