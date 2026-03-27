Drone Terbaru DJI Avata 360 Rilis di Indonesia, Ini Spesifikasi dan Harganya

Drone DJI(dok.DJI)

PERUSAHAAN teknologi drone asal Tiongkok, DJI, resmi menghadirkan produk terbarunya, DJI Avata 360, ke pasar global termasuk Indonesia. Perangkat ini diperkenalkan sebagai kamera First Person View (FPV) yang menawarkan pengalaman imersif dengan kemampuan perekaman video hingga resolusi 8K dari sudut pandang 360 derajat.

Di Indonesia, produk ini diboyong oleh Erajaya Active Lifestyle. CEO Erajaya Active Lifestyle, Djohan Sutanto, menyebut kehadiran perangkat ini sebagai langkah baru dalam pengembangan konten udara.

"DJI Avata 360 menghadirkan terobosan baru dalam dunia aerial content creation dengan memadukan teknologi kamera 360 derajat beresolusi tinggi dan pengalaman terbang FPV yang semakin imersif," ujarnya dikutip dari laman Antara.

Spesifikasi dan fitur unggulan

Dari sisi spesifikasi, DJI Avata 360 dibekali dua mode lensa yang dapat digunakan sesuai kebutuhan. Mode 360° lens menggunakan sensor setara 1 inci untuk menghasilkan gambar dengan detail tinggi, serta mendukung perekaman video 8K/60fps HDR dan foto hingga 120MP.

Sementara itu, Single Lens Mode memungkinkan pengambilan gambar dengan gaya klasik seperti seri Avata lainnya, dengan resolusi mencapai 4K/60fps.

Dalam hal sistem, perangkat ini mengandalkan teknologi transmisi video O4+ yang mampu menghadirkan tayangan langsung yang stabil dan jernih. Teknologi ini juga diklaim memiliki kemampuan anti-interference yang kuat, serta mendukung transmisi hingga 1080p/60fps dengan jangkauan maksimal mencapai 20 kilometer.

Untuk daya tahan, drone ini dapat digunakan hingga 23 menit dalam sekali penerbangan. DJI juga melengkapi perangkat ini dengan berbagai fitur keselamatan, seperti deteksi rintangan ke segala arah serta pelindung baling-baling terintegrasi.

Selain itu, DJI Avata 360 dilengkapi memori internal sebesar 42 GB. Dengan kapasitas tersebut, pengguna dapat merekam video 360 derajat beresolusi 8K hingga sekitar 30 menit tanpa memerlukan kartu memori tambahan.

Perangkat ini juga mendukung penggunaan kacamata FPV dan pengendali gerakan, dengan tampilan visual 1080p/60fps. Seperti pada DJI Avata 2, pengguna bahkan dapat melakukan manuver akrobatik seperti drifting, termasuk bagi pemula, dengan bantuan DJI RC Motion 3.

Selain itu, DJI Avata 360 juga dapat dikendalikan menggunakan remote seperti DJI RC 2, DJI RC-N2, dan DJI RC-N3 untuk menghasilkan pergerakan kamera yang lebih presisi.

Harga dan Ketersediaan di Indonesia

DJI Avata 360 mulai dipasarkan di Indonesia pada Jumat (27/3) dan sudah tersedia melalui sistem pre-order di berbagai kanal penjualan. Pembelian dapat dilakukan di toko resmi DJI serta jaringan ritel seperti Urban Republic dan Erafone.

Selain itu, produk ini juga dapat dibeli secara daring melalui situs eraspace.com maupun toko resmi DJI di sejumlah platform e-commerce. Di pasar Indonesia, DJI Avata 360 dipasarkan mulai dari Rp10.799.000. Sementara itu, varian tertinggi, yakni DJI Avata 360 Motion Fly More Combo, dibanderol hingga Rp13.456.000. (Ant/P-3)