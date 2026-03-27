Harga Fantastis, iPhone 17 Pro Ini Pakai Konsep “Baju” Steve Jobs

Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
SEBUAN varian eksklusif dari iPhone 17 Pro tengah mencuri perhatian publik, terutama di kalangan pecinta gadget premium dan kolektor barang mewah. Perangkat ini hadir dengan konsep yang tidak biasa, yakni terinspirasi dari gaya berpakaian ikonik Steve Jobs, dan dibanderol dengan harga fantastis mencapai sekitar Rp 182 juta.
Edisi terbatas ini dikembangkan oleh perusahaan kustomisasi mewah Caviar, yang dikenal kerap menghadirkan perangkat teknologi dengan sentuhan artistik dan material premium. Dalam versi ini, desain iPhone mengusung nuansa minimalis dengan dominasi warna gelap yang merefleksikan ciri khas turtleneck hitam yang selalu dikenakan Steve Jobs.
Tak hanya soal desain, eksklusivitas juga menjadi daya tarik utama. Perangkat ini disebut hanya diproduksi sebanyak sembilan unit di seluruh dunia. Jumlah yang sangat terbatas ini membuatnya lebih diposisikan sebagai barang koleksi dibandingkan sekadar perangkat komunikasi.
Meski tampil berbeda dari segi estetika, secara spesifikasi perangkat ini tetap mengacu pada versi standar iPhone 17 Pro. Artinya, nilai tambah utama bukan terletak pada peningkatan performa, melainkan pada konsep desain, material, serta nilai historis yang diusung.
Fenomena gadget mewah seperti ini menunjukkan adanya pergeseran tren dalam industri teknologi. Perangkat elektronik kini tidak hanya dinilai dari fungsi, tetapi juga dari sisi gaya hidup dan simbol status. Konsumen di segmen premium cenderung mencari produk yang unik dan memiliki cerita di baliknya.
Menurut laporan dari International Data Corporation, pasar perangkat premium terus berkembang seiring meningkatnya permintaan terhadap produk eksklusif. Konsumen dengan daya beli tinggi semakin tertarik pada produk dengan edisi terbatas yang menawarkan diferensiasi kuat dibandingkan produk massal.
Kehadiran iPhone edisi khusus ini pun memicu beragam respons. Sebagian menganggapnya sebagai perpaduan antara teknologi dan seni, sementara yang lain menilai harga yang ditawarkan tidak sebanding dengan fungsi yang diberikan.
Namun di luar pro dan kontra tersebut, perangkat ini menjadi bukti bahwa batas antara teknologi dan gaya hidup semakin kabur. iPhone tidak lagi sekadar alat komunikasi, tetapi juga bisa menjadi simbol identitas dan prestise bagi pemiliknya. (Caviar, International Data Corporation/P-3)
