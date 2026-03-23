Itel A200 Siap Meluncur, Andalkan Layar 120 Hz dan Baterai 5.000 mAh

Ilustrasi(GSM Arena)

ITEL A200 mulai mencuri perhatian menjelang peluncurannya di Indonesia. Ponsel entry-level ini hadir dengan kombinasi menarik berupa baterai besar 5.000 mAh dan layar dengan refresh rate 120 Hz, dua fitur yang masih jarang ditemui bersamaan di kelas harga terjangkau.

Seperti strategi khasnya, Itel kembali menawarkan spesifikasi fungsional dengan harga kompetitif. Pada A200, fokus utama terlihat pada daya tahan baterai, kelancaran tampilan layar, serta kapasitas memori yang fleksibel untuk kebutuhan harian.

Layar 120 Hz Jadi Daya Tarik

Itel A200 dibekali layar IPS LCD berukuran 6,75 inci yang memberikan area pandang luas untuk berbagai aktivitas, mulai dari berselancar di media sosial hingga menonton video.

Resolusinya berada di angka 720 x 1600 piksel (HD+) dengan kerapatan sekitar 260 ppi. Meski belum Full HD, kehadiran refresh rate 120 Hz menjadi nilai jual utama karena mampu menghadirkan animasi yang lebih halus dibandingkan layar standar 60 Hz.

Fitur ini dinilai cukup menarik, terutama bagi pengguna muda yang menginginkan pengalaman visual lebih nyaman dalam penggunaan sehari-hari.

Baterai Besar, Cukup Seharian

Di sektor daya, Itel A200 mengandalkan baterai berkapasitas 5.000 mAh yang kini menjadi standar ideal untuk penggunaan sepanjang hari.

Perangkat ini juga didukung pengisian daya 15 W, yang tergolong memadai di kelasnya. Kombinasi ini membuat ponsel tetap andal untuk aktivitas seperti komunikasi, belajar, hingga hiburan tanpa perlu sering mengisi ulang daya.

Kapasitas baterai besar tersebut juga penting untuk menunjang layar luas 6,75 inci yang cenderung lebih boros daya saat digunakan dalam waktu lama.

Performa Andalkan UNISOC T720

Dari sisi performa, Itel A200 ditenagai chipset UNISOC T720 dengan CPU octa-core dan GPU Mali-G57 MP1. Kombinasi ini cukup untuk menjalankan kebutuhan dasar hingga menengah ringan, seperti aplikasi pesan, media sosial, dan streaming.

Perangkat ini hadir dengan dua opsi RAM, yakni 3 GB dan 4 GB, serta pilihan penyimpanan internal 64 GB dan 128 GB. Pengguna juga masih dapat memperluas kapasitas melalui slot microSD.

Sistem operasinya sudah menggunakan Android 15 Go Edition dengan antarmuka itel OS 15.1.2, yang dirancang agar tetap ringan dan efisien di perangkat dengan spesifikasi terbatas.

Kamera Sederhana untuk Kebutuhan Dasar

Di sektor fotografi, Itel A200 membawa kamera belakang 13 MP yang dilengkapi LED flash serta mampu merekam video hingga 1080p pada 30 fps.

Sementara kamera depan memiliki resolusi 5 MP, yang juga mendukung perekaman video 1080p. Kemampuan ini cukup untuk kebutuhan swafoto dan panggilan video.

Meski demikian, kamera bukan menjadi fokus utama perangkat ini. Itel lebih menekankan pada pengalaman penggunaan harian melalui layar, baterai, dan kapasitas memori.

Fitur Tambahan dan Desain

Itel A200 masih mempertahankan jack audio 3,5 mm, fitur yang kini mulai ditinggalkan pada beberapa ponsel modern, namun masih diminati pengguna yang menggunakan earphone kabel.

Dari sisi tampilan, perangkat ini hadir dalam beberapa pilihan warna menarik, seperti Cornet Orange, Nightly Blue, Meteor Titanium, dan Nebula Green. Pilihan warna ini menunjukkan Itel menyasar segmen pengguna muda dengan desain yang lebih segar.

Dengan spesifikasi yang ditawarkan, Itel A200 diposisikan sebagai ponsel harian untuk pengguna pemula yang membutuhkan layar besar, baterai tahan lama, dan penyimpanan lega.

Kombinasi layar 120 Hz, baterai 5.000 mAh, serta Android 15 Go Edition membuat perangkat ini layak diperhitungkan saat resmi meluncur di pasar Indonesia. (GSM Arena/Z-2)