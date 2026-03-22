5 Aplikasi Pesan Tiket Kereta Terbaik di HP Android

Berikut Aplikasi Pesan Tiket Kereta Terbaik

APLIKASI pesan tiket kereta adalah aplikasi digital yang digunakan untuk memesan, membeli, dan mengelola tiket kereta api secara online tanpa harus datang ke stasiun.

Berikut 5 Aplikasi Pesan Tiket Kereta Terbaik

1. Access by KAI

Aplikasi resmi dari PT KAI untuk pesan tiket kereta api di Indonesia. Aplikasi ini jadi pilihan utama karena merupakan kanal resmi pembelian tiket kereta.

2. Traveloka

Aplikasi travel all in one yang juga menyediakan tiket kereta. Kelebihannya interface simpel dan mudah dipakai, banyak promo dan cashback, bisa pesan hotel dan tiket sekaligus.

3. Tiket.com

Salah satu aplikasi populer untuk booking transportasi online. Kelebihannya proses pemesanan cepat dan praktis, banyak pilihan jadwal kereta, fitur lengkap untuk perjalanan.

4. Tokopedia

Marketplace besar yang juga menyediakan pembelian tiket kereta. Kelebihannya bisa bayar pakai saldo e-wallet, sering ada promo diskon, dan multifungsi.

5. Livin' by Mandiri

Aplikasi mobile banking dari Bank Mandiri dengan fitur pembelian tiket. Kelebihannya praktis untuk nasabah Mandiri, bisa langsung bayar dari rekening, banyak fitur tambahan.

Aplikasi pesan tiket kereta adalah solusi modern untuk memudahkan perjalanan dengan kereta, karena semua proses pemesanan bisa dilakukan langsung dari smartphone.

Sumber: dealls, telkomsel