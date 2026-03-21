APLIKASI NFC adalah aplikasi yang memanfaatkan teknologi Near Field Communication untuk berkomunikasi secara nirkabel jarak dekat antara perangkat, seperti smartphone dengan kartu atau perangkat lain.

Aplikasi NFC memungkinkan HP untuk membaca, menulis, atau bertukar data hanya dengan mendekatkan perangkat ke objek yang mendukung NFC.

Berikut 7 Aplikasi NFC untuk HP Android

1. NFC Tools

Bisa membaca, menulis, dan memprogram tag NFC. Tampilan sederhana dan mudah digunakan. Cocok untuk pemula hingga advanced.

2. NFC Writer by Trigger

Digunakan untuk menulis data ke tag NFC. Bisa menyimpan kontak, URL, email. Mendukung berbagai jenis tag NFC.

3. NFC/RF Reader and Writer

Membaca dan menulis data dari tag NFC. Bisa menyimpan riwayat scan. Mendukung berbagai format NFC.

4. NFC Tag Reader

Khusus untuk membaca informasi dari kartu NFC. Cocok untuk cek data kartu atau tag.

5. Smart NFC

Mengotomatiskan tugas dengan NFC. Contohnya nyalakan WiFi atau buka aplikasi otomatis.

6. NFC Tag Writer & Reader

Bisa baca, tulis, dan hapus data NFC. Cocok untuk penggunaan multifungsi.

7. i-NFC Writer

Aplikasi ringan untuk menulis tag NFC. Mudah digunakan untuk kebutuhan dasar.

Aplikasi NFC di Android membantu memaksimalkan fitur NFC, mulai dari membaca kartu hingga otomatisasi aktivitas sehari-hari. (Z-4)

Sumber: samsung, vsgames