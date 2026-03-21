Berikut Cara Install Polarr Pro Photo Editor di PC(Doc Microsoft Store)

POLARR Pro Photo Editor adalah aplikasi pengedit foto digital yang digunakan untuk memperbaiki, memperindah, dan memanipulasi gambar dengan berbagai tools profesional.

Aplikasi ini tersedia di berbagai platform seperti PC, Android, iOS, dan versi web, sehingga bisa digunakan kapan saja dan di mana saja.

Berikut 3 Cara Install Polarr Pro Photo Editor di PC

1. Install lewat Microsoft Store

Buka Microsoft Store di PC atau laptop kamu.

Ketik Polarr Photo Editor di kolom pencarian.

Klik aplikasinya lalu tekan Install.

Tunggu sampai selesai, lalu buka aplikasinya.

Login atau daftar akun.

Jika ingin fitur lengkap, pilih Upgrade ke Pro.

2. Download dari situs resmi

Buka browser.

Kunjungi situs resmi Polarr.

Pilih versi Windows.

Download file installer.

Jalankan file tersebut.

Ikuti proses instalasi sampai selesai.

Login dan gunakan aplikasi.

3. Pakai versi Web

Buka browser.

Kunjungi Polarr versi online.

Langsung edit foto tanpa install.

Polarr Pro Photo Editor di PC bisa diinstall lewat Microsoft Store, situs resmi, atau langsung digunakan via browser tanpa install. (Z-4)

Sumber: github, ldplayer