Spesifikasi Nokia N75 Max Pro 5G, Segini Perkiraan Harganya di Indonesia

Nokia N75 Max Pro 5G 2026

PADA tahun 2026, Nokia kembali menarik perhatian dengan peluncuran smartphone unggulan terbarunya, yaitu Nokia N75 Max Pro 5G 2026.

Dengan desain mewah, performa yang mumpuni, dan teknologi kamera canggih, ponsel ini diharapkan menjadi salah satu pesaing serius di segmen atas.

Desain Mewah dan Layar Sangat Jelas

Nokia N75 Max Pro 5G hadir dengan desain yang elegan menggunakan bahan metal dan kaca, memberikan impression berkelas. Mempunyai layar AMOLED berukuran 6,9 inci dengan resolusi 2K dan refresh rate 144Hz.

Visual yang ditampilkan sangat halus, tajam, serta nyaman untuk berbagai aktivitas seperti bermain game maupun menonton.

Performa Tinggi dengan Chipset Teranyar

Dalam hal performa, perangkat ini dilengkapi dengan chipset unggulan terbaru yang dipasangkan dengan RAM hingga 16GB dan kapasitas penyimpanan internal hingga 1TB.

Kombinasi ini menjadikan Nokia N75 Max Pro 5G sangat responsif saat melakukan multitasking yang berat hingga bermain game dengan grafis tinggi tanpa kendala.

Kamera 200MP, Siap Bersaing di Kelas Premium

Salah satu daya tarik utama dari perangkat ini terletak pada sektor kameranya. Nokia menyematkan kamera utama 200MP yang didukung oleh teknologi AI canggih untuk menghasilkan foto yang sangat detail.

Tersedia juga kamera ultra-wide dan telephoto untuk memenuhi beragam kebutuhan fotografi, termasuk kemampuan zoom optik hingga 10x.

Untuk selfie, terdapat kamera depan 64MP yang dapat menghasilkan foto yang jelas serta mendukung perekaman video dengan resolusi hingga 4K.

Baterai Besar dan Pengisian Daya Super Cepat

Nokia N75 Max Pro 5G dilengkapi dengan baterai berkapasitas 7.000 mAh yang dapat bertahan seharian penuh bahkan dengan penggunaan yang intensif.

Selain itu, teknologi pengisian cepat 120W memungkinkan baterai terisi dari 0% hingga 100% dalam waktu kurang dari 30 menit.

Fitur Lengkap dan Konektivitas Mutakhir

Sebagai smartphone tahun 2026, perangkat ini telah mendukung jaringan 5G, WiFi 7, Bluetooth generasi terbaru, dan sistem operasi Android terkini dengan antarmuka yang ringan dan minim bloatware, menjadi ciri khas Nokia.

Fitur tambahan seperti sensor sidik jari di bawah layar, penguncian wajah, hingga sertifikasi tahan air dan debu IP68 semakin meningkatkan keunggulan ponsel ini.

Perkiraan Harga di Indonesia

Meskipun belum resmi diluncurkan di pasar Indonesia, Nokia N75 Max Pro 5G 2026 diperkirakan akan memiliki harga berkisar antara Rp12 juta hingga Rp18 juta, tergantung varian RAM dan penyimpanan.

Nokia N75 Max Pro 5G 2026 memberikan paket lengkap sebagai smartphone unggulan dengan desain premium, performa tinggi, kamera super canggih, serta baterai besar.

Jika diluncurkan secara global, ponsel ini berpotensi menjadi salah satu pilihan terbaik bagi pengguna yang menginginkan perangkat multifungsi di tahun 2026.

Sumber: haloyouth