7 Aplikasi Pesan Tiket Pesawat Terbaik lewat HP

Berikut Aplikasi Pesan Tiket Pesawat Terbaik lewat HP(freepik)

APLIKASI pesan tiket pesawat adalah aplikasi digital yang digunakan untuk mencari, membandingkan, dan memesan tiket penerbangan secara online tanpa harus datang ke agen travel.

Aplikasi pesan tiket pesawat memungkinkan pengguna melihat jadwal penerbangan, harga tiket, serta melakukan pembayaran langsung melalui HP dengan cepat dan praktis.

1. Traveloka

Aplikasi paling populer di Indonesia untuk pesan tiket pesawat, hotel, dan transportasi lain. Kelebihannya banyak promo dan fitur PayLater, pilihan maskapai lengkap, info jadwal dan status penerbangan real time.

2. Tiket.com

Platform lokal yang terkenal dengan kemudahan pemesanan. Kelebihannya terdapat diskon dan promo rutin, metode pembayaran lengkap, bisa booking hotel dan rental juga.

3. Skyscanner

Aplikasi pembanding harga tiket dari berbagai maskapai. Kelebihannya bisa bandingkan harga termurah, notifikasi harga turun, cakupan global.

4. Pegipegi

Aplikasi yang fokus pada harga hemat. Kelebihannya banyak diskon, harga kompetitif, dan customer service 24 jam.

5. Agoda

Awalnya untuk hotel, sekarang juga bisa pesan tiket pesawat. Kelebihannya cocok untuk perjalanan internasional dan harga bersaing.

6. Trip.com

Aplikasi global dengan banyak pilihan penerbangan. Kelebihannya harga kompetitif, banyak rute internasional, fitur lengkap untuk traveler.

7. ixigo

Aplikasi pencari tiket murah dengan fitur tambahan. Kelebihannya bisa cek harga dan bandingkan tiket, bisa lacak status penerbangan, simpan boarding pass digital.

Aplikasi pesan tiket pesawat memudahkan kamu booking kapan saja langsung dari HP. Untuk hasil terbaik, sebaiknya bandingkan harga di beberapa aplikasi sekaligus agar dapat tiket paling murah. (Z-4)

Sumber: carisinyal, dorangadget